Binali Yıldırım: "İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine (Ekrem İmamoğlu) yardımcı olmaya gayret edeceğiz."

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