0553 313 94 23

Binali Yıldırım İstanbul’dan ayrıldı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’dan ayrılarak Ankara’ya yola çıktı.

25 Haziran 2019 Salı 10:04
Binali Yıldırım İstanbul’dan ayrıldı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’dan ayrılarak Ankara’ya yola çıktı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara’ya giden Yıldırım Sakarya-Düzce arasında bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, daha sonra Ankara’ya doğru yola çıktı.


Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Ankara’da gerçekleşecek olan grup toplantısı için sabah saatlerinden İstanbul Tuzla’da bulunan evinden yola çıktı. Düzce ile Sakarya arasında TEM otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kahvaltı için duran Yıldırım, büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, bol bol fotoğraf çekildi. Binali Yıldırım yan masasında kahvaltı yapan vatandaşları masasına davet ederek birlikte kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi.


Yıldırım’a Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’de eşlik etti. Kahvaltı yapan Yıldırım ve eşi daha sonra Ankara’ya doğru yola çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:04
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu
    1. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    2. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    3. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    4. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    5. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    6. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    7. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    8. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    9. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    10. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    11. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    12. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    13. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    14. Excimer lazer ile gözlüklere son
    15. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    16. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    17. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    18. Daha ne günler gelecek ne günler!
    19. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    20. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı