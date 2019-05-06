Binali Yıldırım: "İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik, inşallah bu kararımız yenilecek seçimlerde de devam edecek"
06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:10
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