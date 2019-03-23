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Binali Yıldırım, İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla buluştu

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:"Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirmek istediğimiz projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik"

23 Mart 2019 Cumartesi 16:18
Binali Yıldırım, İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla buluştu


İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.

Binali Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu. Türk futboluna hizmet eden güzide kulüplerimizin değerli başkanlarıyla bir araya geldik. Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirmek istediğimiz projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları için kulüp başkanlarımıza tekrar teşekkürlerimi iletiyorum."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:18
  1. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
  2. Binali Yıldırım
  3. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
  4. Futbol
  5. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
  6. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG

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