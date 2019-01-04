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Binali Yıldırım: "İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum."
04 Ocak 2019 Cuma 15:07
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:07
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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