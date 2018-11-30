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Düğüm çözüldü! AK Parti'de Binali Yıldırım formülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın, belediye başkanı olduktan sonra devlet protokolünde geriye düşmesi ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından AK Parti bu konudaki kafa karışıklığının giderilmesi için yeni bir protokol düzenini gündeme getirmeye hazırlanıyor.

30 Kasım 2018 Cuma 09:51
Düğüm çözüldü! AK Parti'de Binali Yıldırım formülü

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili ‘protokol sıkıntısına’ formül aranıyor. AK Parti içinde, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık yapmış birinin, belediye başkanı olduktan sonra protokolde bakan, milletvekilli ve hatta şu anda emrinde çalışan bazı bürokratlardan geriye düşmesinin doğru olmayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Bu kapsamda, AK Partili bazı hukukçular protokol probleminin aşılması için farklı formüller gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve belediye başkanlığı etik olmaz

Bu formüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletildiği belirtildi. AK Parti kaynakları, Yıldırım’ın seçimlerden sonra ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ yapılacağı iddiasının gerçekçi olmadığını dile getirirken, hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı yardımcısının aynı anda yürütülmesinin ‘Etik’ açıdan da uygun bulunmayacağını değerlendiriyor. Bunun yerine protokol düzeninde değişikliğe gidileceği belirtiliyor.

Protokolde değişikliğe gidilebilir

Mevcut İstanbul protokolünde büyükşehir belediye başkanı, garnizon komutanının ardından dördüncü sırada bulunuyor. Ancak AK Parti kurmayları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların protokolde bakanlardan önce geldiğini hatırlatarak “Bu konuda kanuni bir düzenleme yapmaya da gerek yok. İdari bir kararla, yeni bir protokol düzeni getirilebilir. Sayın Yıldırım, İstanbul büyükşehir belediye başkanı olsa bile eski başbakan ve eski meclis başkanı sıfatını koruyacaktır. Gerekirse idari bir kararla, Cumhurbaşkanı dışında kimseyi karşılamak veya uğurlamak zorunda kalmayacağına yönelik de adım atılır” değerlendirmesi yaptı.  AK Parti kulislerinde ayrıca, sadece İstanbul protokolü için değil, tüm Türkiye’de yeni bir protokol düzenine gidilmesi, karşılama-uğurlama gibi seremonilere yeni bir düzen getirilmesi, bu tip uygulamaların gerekirse kaldırılması konusu da tartışılıyor.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 09:51
  1. İstanbul
  2. seçim
  3. Binali yıldırım
  4. Aday
  5. protokol

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