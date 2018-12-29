Binali Yıldırım: "Hepinize borcum var. Ekip ve aday arkadaşlarımla bu borcu ödemeye geliyorum."

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29 Aralık 2018 Cumartesi 17:03
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:03
yıldırım
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