Binali Yıldırım: Hadi ikileyin!
Son Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nün kapısından girerken kendine has esprili üslubuyla gazetecilere, "Hadi ikileyin" dedi.07 Temmuz 2018 Cumartesi 08:57
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelip sohbet etti, bir nolu kapıda basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra gazetecilerle esprili bir dille vedalaştı.
"HADİ İKİLEYİN"
Her zaman esprili üslubuyla ön plana çıkan Yıldırım, basın mensuplarına, "Hadi ikileyin" dedi.
YORUM YAZ