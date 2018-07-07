Binali Yıldırım: Hadi ikileyin!

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelip sohbet etti, bir nolu kapıda basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra gazetecilerle esprili bir dille vedalaştı.

"HADİ İKİLEYİN"

Her zaman esprili üslubuyla ön plana çıkan Yıldırım, basın mensuplarına, "Hadi ikileyin" dedi.