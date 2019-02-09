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Binali Yıldırım, Gümüşhanelilerle buluştu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Geleceğimizi İstanbul'da arıyoruz. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdelediği şehir. İstanbul dünyanın başkenti olacak şehir. 15 milyon İstanbullu var. Burada her ilimizden, her ilçemizden, her bölgemizden hemşehrilerimiz var. Bu sebeple İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul Türkiye'nin kalbidir"

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:55
Binali Yıldırım, Gümüşhanelilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleceğimizi İstanbul'da arıyoruz. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdelediği şehir. İstanbul dünyanın başkenti olacak şehir. 15 milyon İstanbullu var. Burada her ilimizden, her ilçemizden, her bölgemizden hemşehrilerimiz var. Bu sebeple İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul Türkiye'nin kalbidir." dedi.

Binali Yıldırım, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksinde düzenlenen "Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor" programında, İstanbul'da etkinliklerin en önemlilerinden birinin hemşehri buluşmaları olduğunu, büyükşehirlerde yaşayan insanların hemşehri buluşmaları ile memleket hasreti giderdiğini söyledi.

Yıldırım, buluşmaların bir yandan kaynaşmayı ve kardeşliği arttırdığını, diğer yandan ait olunan şehrin sosyal dokusunu canlandırdığını belirtti.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Gümüşhane'den, "Gümüş şehri" diye bahsettiğine değinen Yıldırım, "Gümüşhane benim de çok sevdiğim bir şehirdir. Tarih boyunca gümüş, altın ile anılmıştır ancak Gümüşhane'nin insanları altından da gümüşten de daha kıymetlidir, vefalı, çalışkan, memleketini, milletini seven insanlardır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl sayımlarına göre Türkiye'de nüfusu artmayan tek kentin Gümüşhane olduğunu aktaran Yıldırım, 2019'dan itibaren Gümüşhane nüfusunun da artmasını beklediklerine vurgu yaptı.

Yapılan yollar ve açılan tünellerle Gümüşhane'nin kaderinin değiştiğini dile getiren Yıldırım, "Artık Gümüşhane'de seyahat daha kolay. Hele Karadeniz'den gelenler, Zigana Geçidi'nden 2 yıl sonra 12 kilometrelik, hatta 14 kilometrelik tünelle Maçka'dan girip Torul'un önünden çıkacaksınız. Torul'dan Gümüşhane'ye her yerde tünel var. Gümüşhane'nin içine girmeden üniversitenin arkasından 8 kilometre boyunca 8 tane tünel yaptık. Tünellerle, yollarla Gümüşhanemizi ulaşılır, erişilir yaptık." şeklinde konuştu.

Yapılan yollar, tüneller ve dağ geçişiyle Gümüşhane'yi Ankara'ya ve İstanbul'a komşu kapısı yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Gümüşhane artık havayoluna da kavuşuyor. Salyazı Havalanı'nın ihalesini yaptık. Havalimanı bittiğinde hem Bayburtlular kullanacak, hem de Gümüşhaneliler. İstanbul'daki kardeşlerimiz yazın memleketlerine daha rahat gidecek, daha hızlı gidecek, orada hemşehrilerine daha fazla vakit ayıracaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayatı kolaylaştıran bu eserleri sizin desteğinizle, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle başardık." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her ne kadar Gümüşhaneli isek de doğduğumuz, havasını soluduğumuz memleketimiz orası olsa da İstanbul'da yaşıyoruz. Geleceğimizi İstanbul'da arıyoruz. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdelediği şehir. İstanbul dünyanın başkenti olacak şehir. 15 milyon İstanbullu var. Burada her ilimizden, her ilçemizden, her bölgemizden hemşehrilerimiz var. Bu sebeple İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul Türkiye'nin kalbidir."

Yıldırım, İstanbul'da Gümüşhane nüfusundan fazla Gümüşhaneli yaşadığını, Erzincanlı olarak yarı Gümüşhaneli sayıldığını kaydetti.


- "Yolları böldük ama..."

Türkiye'yi gelişmiş, ileri gitmiş bir ülke haline getirmek için var güçle çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ama Gümüşhaneli iyi bilir, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz inşallah." şeklinde konuştu.

Gümüşhanelilere, "31 Mart demokrasi şölenine hazır mısınız?, İstanbul'da bayrağı daha yukarıya çıkarmaya var mısınız?" diye seslenen Yıldırım, Bağcılar Belediye Başkan Adayı'nın Lokman Çağırıcı'ya destek istedi.

Yıldırım, "Lokman Bey'i tekrar iş başına getirmeye hazır mısınız? Sevgili Gümüşhaneliler, sizden talebim Lokman Bey'e sahip olurken beni de unutmayın." dedi.


- "İstanbul'un bugün dünyaya, 316 noktaya ulaşımı var"

Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un sorunlarını biliyoruz. 15 yıldır bunu yaptık. Yollar, internet yolları, demir yolları, altyapıyı tamamladık. İstanbul'un bugün dünyaya, 316 noktaya ulaşımı var. Türkiye'nin her tarafına 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Şimdi diyorlar ki, İstanbul'un trafik sorununu kim çözecek? Türkiye'nin trafik sorununu kim çözdüyse İstanbul'unkini de o çözer. Biz laf üstüne laf koyarak değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Az konuştuk, çok çalıştık. Ülkemizi yollarla, havaalanlarıyla, demir yollarıyla ve akıl yollarıyla, internetiyle dünyanın 9'uncu ülkesi seviyesine çıkardık."

31 Mart'ta kendilerinin susacağını ve halkın konuşacağını dile getiren Yıldırım, "Söz de sizin, karar da sizin olacak. Bölücü FETÖ'cülerin cesaretleneceği fırsatı Gümüşhaneli vermez. Bölücülerle kol kola girenlere 'dur' demeye hazır mısınız? Birliğimizi, kardeşliğimizi sağlayacak neticeyi Gümüşhane bugüne kadar hep sağladı, bugün de sağlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'a konuşmasının ardından Bağcılar Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ağaç tarafından tablo hediye edildi. Yıldırım da Gümüşhaneli iki iş adamı ile Çağırıcı'ya birer hediye verdi.

Yıldırım, etkinlik sonunda protokol ve dernek yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:55
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  2. Binali Yıldırım
  3. Gümüşhaneliler Bağcılar'da buluşuyor
  4. TBMM Başkanı

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