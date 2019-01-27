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Binali Yıldırım: "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir."

27 Ocak 2019 Pazar 15:56
Binali Yıldırım: "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir."

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:56
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