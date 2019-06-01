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Binali Yıldırım, Esenyurt’ta vatandaşlarla iftar yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt’ta katıldığı iftar programında, “Kendimiz için değil oy veren Esenyurtlular için, oy veren Küçükçekmece için, oy veren 39 ilçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:33
Binali Yıldırım, Esenyurt’ta vatandaşlarla iftar yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt’ta katıldığı iftar programında, “Kendimiz için değil oy veren Esenyurtlular için, oy veren Küçükçekmece için, oy veren 39 ilçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz” dedi.


AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa; Binali Yıldırım’ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, eski Adalet Bakanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Mahalle teşkilatları ve birçok partili katıldı. Binali Yıldırım’la fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. İftar öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti verildi. Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi hep beraber oruçlarını açtı.



“Oy veren 39 İlçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz”


8 buçuk milyon İstanbullunun ve Esenyurtluların hakkını aradıklarını ifade eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Eğer bu seçimin kazananı olsaydı neden bu seçim 23 Haziran’da yeniden yapılıyor? 8 buçuk milyon İstanbulluyu neden tekrar sandığa götürecek? Çünkü çaldılar. Sağlam çaldılar. Seçimin yenilenmesi için müracaat etmekten başka şansımız kalmadı. Kendimiz için değil oy veren Esenyurtlular için, oy veren Küçükçekmece için, oy veren 39 İlçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz. 23 Haziran’da Esenyurtluların ve İstanbulluların hakkını söke söke sandıkta almaya var mısınız? 31 Mart’ta siz görevinizi yaptınız. Ama sandıklara bakanlar, sandıkta ki görevliler, seçim kurulları, sizin teslim ettiğiniz oylara sahip çıkamadılar, hakkınızı yediler. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. İnadına kardeşlik diyorum, inadına birlik diyorum, inadına Türkiye diyorum. Ay yıldızlı bayrak diyorum, toprak, millet ve devlet diyorum. Bu ülke bizim diyeceğiz. Kavga edecek neyimiz var. Ama paylaşacak çok şeyimiz var” ifadelerini kullandı.


Binali Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Ferhan Tirit Camii’ye geçti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:33
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