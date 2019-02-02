0553 313 94 23

Binali Yıldırım, Erzincanlılarla bir araya geldi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim. Benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır"

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:11
Binali Yıldırım, Erzincanlılarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim. Benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır." dedi.

Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) düzenlediği programa katıldı.

"Can Erzincan'ın evlatları olarak canıma can kattınız." sözleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, "Mutluluğumu katladınız. Varlığınızı bilmek, hissetmek bize her zaman huzur ve güven veriyor. Erzincan Refahiye Kayı köyünden çıkan 12 yaşındaki Binali, bugün Binali Yıldırım olduysa bunu İstanbul'a borçludur, İstanbul sayesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da okuduğunu, meslek sahibi olduğunu, yuva kurduğunu ve siyasete başladığını aktaran Yıldırım, yaptıklarını bu şehre borçlu olduğunu anlattı.

Binali Yıldırım, İstanbulluların da umumi istek ve arzularını dikkate alarak partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sefere çıktık. Sefer bizden, zafer İstanbullu'dan ve Cenabı Mevlam'dan. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Biz sefere talibiz. Zafer, takdirdir. Onun için bir şey diyecek değiliz. Cumhur İttifakı olarak, bütün ilçe adaylarımızla 39 ilçeyle gece gündüz çalışacağız. Boş işlerle boş laflarla kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın, Anadolu topraklarına gitsin. Bölünmüş yollara, hızlı trenlere baksın. Hava yolunu nasıl halkın yolu yaptığımıza baksın. Bizi anlamak isteyenler Avrasya Tüneli'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Marmaray'dan geçsin. Hızlı trenle Ankara'ya gitsin. Dünyanın en büyük havalimanını gidip, ziyaret etsin. Başka bir şeye gerek yoktur."

Türkiye'nin her köşesinde yolları böldüklerini, hayatları birleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi asla yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet, tek devlet, tek vatan olarak sonsuza kadar bu millet yürümeye devam edecek inşallah." dedi.

Yıldırım, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildiğini de anımsatarak, "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim, benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:11
  1. Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV)
  2. Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği
  3. seçim2019
  4. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'de bir tek o şehrin nüfusu azaldı
    1. Türkiye'de bir tek o şehrin nüfusu..
    2. Yeşil alan miktarı artacak
    3. Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı..
    4. Binali Yıldırım, Erzincanlılarla bir..
    5. Libya’daki projeler için önemli adım..
    6. Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 DEAŞ'lı..
    7. KOBİ’ye ihracatla büyüme fırsatı
    8. Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem..
    9. İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    10. Medipol Başakşehir, Akhisar..
    11. Akar: "Teröristlerin ve..
    12. Görüntüler ortaya çıktı! Soyer'den..
    13. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde..
    14. İstanbul’da gıdanın fiyatı arttı,..
    15. Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    16. İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 44.2 oldu
    17. Milli SİHA yeni görevine hazır
    18. İYİ Parti Yalova ilçe belediye başkan..
    19. PKK/KCK'nın üst düzey ismi jandarmadan..
    20. Ayakkabı ihracatında en büyük pay..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi