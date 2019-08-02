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Binali Yıldırım, Erdoğan'ı rehberine bakın nasıl kaydetmiş!

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın numarasını telefon rehberine ‘RTE’ olarak kaydettiği ortaya çıktı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:49
Binali Yıldırım, Erdoğan'ı rehberine bakın nasıl kaydetmiş!

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesi sonrasında düzenlenen "Malatya Gençlik Buluşması" programına katıldı. Yıldırım, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, gençlerle konuşturdu. Telefon ekranının gazeteciler tarafından görüntülendiği Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği görüldü.

 

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:49
  1. Malatya
  2. İzmir
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