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Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayri ahlaki olduğunu söyledi.

18 Haziran 2019 Salı 14:06
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayri ahlaki olduğunu söyledi.
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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:06
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