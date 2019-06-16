Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını başladı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayında bir araya geldiği program başladı. İki aday merakla beklenen vaatlerini açıklıyor.16 Haziran 2019 Pazar 21:04
23 Haziran seçiminde yarışacak olan AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında bir araya geldi.
İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı yayın, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılıyor.
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