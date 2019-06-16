Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayında kim başarılı oldu Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun soruları yanıtlayacağı ortak canlı yayın yeniakit.com.tr'den canlı izle. Türkiye nefesini tuttu 23 Haziran İstanbul seçimleri için Binali Yıldırım veEkrem İmamoğlu'nun canlı yayın tartışmasına kilitlendi. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayın izle. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon yayını kim kazandı? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun performansı nasıldı?günlerdir merakla beklenen ak parti ve MHP'nin ortak İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDP-PKK ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği ortak canlı yayın televizyon programında kimin daha başarılı olacağı merak konusuydu ve beklenen TV yayını yapılıyor. Peki kim başarılı oldu Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu daha başarılı oldu?

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.