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Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayın izle

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım tartışması son dakika. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayın izle. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon yayını kim kazandı? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun performansı nasıldı?günlerdir merakla beklenen ak parti ve MHP'nin ortak İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDP-PKK ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği ortak canlı yayın televizyon programında kimin daha başarılı olacağı merak konusuydu ve beklenen TV yayını yapılıyor. Son dakika Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayın izle.

16 Haziran 2019 Pazar 20:55
Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayın izle

Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayın izle. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak televizyon yayını kim kazandı? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun performansı nasıldı?  günlerdir merakla beklenen ak parti ve MHP'nin ortak İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDP-PKK ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği ortak canlı yayın televizyon programında kimin daha başarılı olacağı merak konusuydu ve beklenen TV yayını yapılıyor. Peki kim başarılı oldu Binali YıldırımEkrem İmamoğlu mu daha başarılı oldu?

İsmail Küçükkaya nin moderatörlüğünde yapılan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun kozlarının paylaşıldığı ortak televizyon canlı yayını son dakika canlı izle.  23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir belediye seçimleri için geri sayım sürerken seçimlerde kimin kazanacağı merak edilirken son anket sonuçlarında Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım’ın önde olduğu görülmekte. Anket firmaları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı ortak yayında  başarılı olan adayın en az üç puanı alacağı tahmin edilmekteydi. Üç puanın hayati öneme sahip istanbul seçiminde ortak TV yayını hem Binali Yıldırım ve hem de CHP, ip, HDP-PKK ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu için kritik öneme sahip. Milyonlarca vatandaşın televizyon ekranlarında performanslarını izlemek için televizyon karşısına geçtiği Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu buluşması canlı takip et. İstanbul seçimlerine çok büyük etkisinin olacağı düşünülen Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak televizyon canlı yayınında kim daha başarılı buldu? Binali Yıldırım’ın deneyimli olması programa nasıl yansıdı? Binali Yıldırım'ın mı yoksa Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri mi beğeni topladı merak konusu olmuştu. 

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 20:55
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