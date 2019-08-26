0553 313 94 23

Binali Yıldırım'dan flaş açıklama: Devletin kontrolü altında

Malazgirt Savaşı'nın 948. yıl dönümü etkinliklerine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bitlis'te adli ve terör olayları devletin kontrolü altında. Gayet güzel ve başarılı çalışmalar yapılıyor" dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:32
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama: Devletin kontrolü altında

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, adli olaylar ile terör olaylarının devletin kontrolü altında olduğunu belirterek, "Gayet güzel ve başarılı çalışmalar yapılıyor" dedi.

Malazgirt Savaşı'nın 948. yıl dönümü etkinliklerine katılan Yıldırım, daha sonra Bitlis Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılanan Yıldırım, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Valiliğe geçen Yıldırım, Vali Oktay Çağatay ile görüştü.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kentte altyapı, sağlık ve eğitim alanında ciddi gelişmeler olduğunu söyledi. Bitlis'in çehresinin değiştiğini belirten Yıldırım, çevre yolunun kentin yükünü hafiflettiğini ifade etti.

"Adli ve terör olayları devletin kontrolü altında"

Kentteki yatırımların yeterli olmadığını kaydeden Yıldırım, "Bitlis, altıncı bölge oldu. Altıncı bölge olduğu için artık tekstille uğraşanlar bu taraflara kayıyor. Bu anlamda, tekstille ilgili istihdama katkı sağlayacak fabrikalar kurulursa ve bu yönüyle de adım atılırsa çok daha güzel olabilir. Eskiye göre asayiş problemi yok denecek kadar az. Adli ve terör olayları devletin kontrolü altında. Gayet güzel ve başarılı çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:32
  1. İzmir
  2. Bitlis
  3. Binali Yıldırım
  4. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Madrid'de yağmur ve dolu etkili oldu
    1. Madrid'de yağmur ve dolu etkili oldu
    2. Trabzonspor AEK maçı ne zaman hangi..
    3. Mehmet Topal, Başakşehir'le ilk..
    4. Mustafa Kaplan: "Maçı kaybedebiliriz,..
    5. Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
    6. Evimizdeki zehir Youtube! LGBTİ..
    7. İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1..
    8. Binali Yıldırım: Devletin kontrolü altın
    9. ABD'de 19 eyaletten göçmenlere yönelik..
    10. İSMEK öğretmen alımı şartları ne?..
    11. Yalçın Topçu'dan Malazgirt Zaferi..
    12. Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik..
    13. Sait Karafırtınalar: "Pozisyonları..
    14. Yemen hükümet güçleri Bilhaf..
    15. 1 ay önce askerden gelmişti, akıma..
    16. Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4..
    17. Futbol: Süper Lig'de görünüm
    18. TEM Otoyolu’nda devrilen araç tankere..
    19. Bahçeli'den şaşırtan uçak kararı!
    20. Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 4 -..
    21. Futbol: Süper Lig
    22. "İsrail'de yine kirli bir oyun..
    23. İran, Macron'un füze programıyla..
    24. Irak'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik..
    25. Pakistan Başbakanından "Keşmir"..
    26. Bursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldı
    27. Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası..
    28. Futbol: TFF 1. Lig
    29. TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Altay: 2
    30. Boris Johnson, anlaşmalı Brexit..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor
    Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!