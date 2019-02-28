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Binali Yıldırım: "Darbelerle terörle anılan bir ülke olmayalım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ASKON’un yeni genel merkezi açılışında yaptığı konuşmasında; "Darbelerle terörle anılan bir ülke olmayalım.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:50
Binali Yıldırım: "Darbelerle terörle anılan bir ülke olmayalım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ASKON’un yeni genel merkezi açılışında yaptığı konuşmasında; "Darbelerle terörle anılan bir ülke olmayalım. Türkiye’de darbeler olmasaydı, bugün dünyanın 7’nci büyük ekonomisine sahip olacaktı. Darbelerin bize maliyeti ekonominin kaybıdır" açıklamalarında bulundu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) yeni genel merkezi açılışına katıldı. Yıldırım, Türkiye’nin bilimde, teknolojide, eğitimde, kültürde, sanatta Dünyada önde gidenler arasında olması gerektiğini belirterek, "Darbelerle terörle anılan bir ülke olmayalım. Türkiye’de darbeler olmasaydı, bugün Fransa’dan sonra en güçlü ekonomiye sahip 7’nci ülke olacaktık. Darbelerin bize maliyeti ekonominin kaybıdır" açıklamalarında bulundu.



"Size güvenen insanların umudunu yeşerttiniz"


Binali Yıldırım, konuşmasında ASKON ile ilgili olarak, "Anadolu Aslanlarının tarihi 28 Şubat sürecinden bir yıl sonrasına dayanıyor. Anadolu insanına vurulmak istenen prangaları parçalamak için bir başlangıçtır. Çok zor günlerle bugünlere geldiniz. Size inanan güvenen insanların umudunu yeşerttiniz. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.



İstanbul’da büyüdüğünü ve bu şehrin kendisi üzerinde büyük hakkı olduğunu, bütün başarılarını İstanbul’da yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Bu şehirde büyüdüm, burada okudum, bu şehir beni milletvekili yaptı, bakan yaptı, başbakan yaptı, meclis başkanı yaptı. Bu güzel şehre, bu müjdelenmiş şehre bir vefa borcumuz var. Şimdi İstanbullular fırsat verecek. Bu borcumuzu ödeyeceğiz. ASKON genel merkezi güzel hizmetlere vesile olsun. Allah gücünüzü kuvvetinizi arttırsın" ifadelerini kullandı.



"İstanbul Türkiye’nin lokomotifi"


73 milyar dolar ihracat gelirinive milli gelirin yüzde 31’ini İstanbul’un tek başına sağladığını ifade eden Yıldırım, "100 büyük sanayi kuruluşunun 45 tanesi İstanbul’da. İstanbul Türkiye’nin lokomotifi. Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz bir merkez. İstanbul’u geleceğe taşımak sizin elinizde" dedi.



"Fikir senden, destek bizden"


İstanbul ekonomisini geliştirecek vizyon projeleri olduğundan bahseden Yıldırım, "Yapay zekanın, robot projelerinin kullanıldığı bir teknoloji üssü kuracağız. ’Fikir senden destek bizden’ sloganıyla, gençlerle girişimcileri, iş adamlarını bir araya getireceğiz. Gençler bizim en büyük zenginliğimiz. Genç nüfus en büyük güçtür, en büyük kaynaktır" açıklamalarında bulundu.



"500 bin iş imkanı sağlayacağız"


Türkiye’de yaşanan işsizlik sorununa değinen Yıldırım, "Projelerimizle projelerle 500 bin İstanbulluya iş imkanı sağlayacağız. Önemli olan girişimciliği, özel sektörü,ulaşımı teşvik etmek" bilgisini verdi.



"Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz"


Yıldırım, Türkiye’nin yaşadığı zor günlerin geride kaldığını ifade ederek, "Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yolları böldük; hayatları gönülleri milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:50
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