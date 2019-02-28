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AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Cumhuriyet gazetesi, "yerli ve milli değil" başlığıyla skandal haber nedeniyle Binali Yıldırım ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'a tazminat ödemeye mahkum edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:39
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde kendisi ve oğulları hakkında yayınladıkları haberlerde kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Binali Yıldırım ile oğulları Erkam ve BülentYıldırım adına avukat MuhammedGök ile davalılar OrhanErinç, PelinÜnker ve YenigünHaberAjansıBasınve YayıncılıkAŞ'nin avukatları katıldı.

Binali Yıldırım ve oğullarının avukatı Muhammed Gök, müvekkilleri adına içeriği doğru olmayan bir haber yapıldığını belirterek, "Müvekkilimizin kamuoyu nezdinde itibar ve haysiyeti zedelenmiştir. Basın hürriyetinin sınırları aşılmıştır. Manevi tazminat talebimizin kabulüne karar verilsin." dedi.

Davalılar OrhanErinç ve PelinÜnker'in avukatı AbbasYalçın, davanın reddini istedi.

Davalı Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'nin avukatı Buket Yazıcı, söz konusu haberlerin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, davacıya yönelik herhangi bir kişilik haklarına saldırı veya iftiranın söz konusu olmadığını söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, davalıların eyleminin hukuka aykırı olduğunun tespitine karar vererek, davacılarBinali Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım adına onar bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira manevi tazminatın, 6 Kasım 2017 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak Binali Yıldırım ve oğullarına verilmesine hükmetti.

Dava dilekçesinden

Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinde ve internet sitesinde "yerli ve milli değil" başlığıyla 6 Kasım 2017'de sürmanşetten yayınlanan haberle, yine gazetenin internet sitesinde 7-8 Kasım 2017 tarihlerinde yayınlanan haberlerde, Başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu belirtilmişti.

Dava konusu haberlere de yer verilen dilekçede, söz konusu haberlerin kasıtlı ve kişilik haklarına saldırıya dayalı, algı oluşturma gayreti taşıyan haberler olduğu vurgulanmıştı.

Dilekçede, bu nedenle Cumhuriyet Vakfı Adına Orhan Erinç, eser sahibi Pelin Ünker ile Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'nin, Binali Yıldırım adına 250 bin lira, oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım adına da 125'er bin lira olmak üzere toplam 500 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:39
  1. İstanbul
  2. Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Binali Yıldırım
  5. Bülent Yıldırım
  6. Erkam Yıldırım

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