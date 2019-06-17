Binali Yıldırım: “Cumhurbaşkanı Erdoğan yayın için ‘hayırlı olsun’ dedi”

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Yayın öncesi bir nikahta Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul Esneyurt’tta bir fabrikaya yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp görüşmediği konusundaki soru üzerine “Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Fazla bunun üzerine yorum yapmak doğru olmaz. Yayın öncesi bir nikahta Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı” dedi.

Yolda karşılaştığı trafik kazasına yaptığı müdahaleye ilişkin sorulan sorular üzerine Yıldırım, “Yolda gelirken bir motorcu kardeşimiz kaza yapmıştı. Kırıkları vardı. Orada bizimle olan sağlık ekibimiz müdahale etti. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur” diye konuştu.

Seçmen yayını nasıl değerlendirdi şeklinde sorular üzerine Yıldırım, Pazar günü göreceğiz bunu dedi.

Yıldırım devamla şu ifadeleri kullandı;“Yayındaki süreler vs. hakkında bu iş bitti arkadaşlar. Çıktık söyleyeceklerimizi söyledik. Herkes izledi, değerlendirdi, yorumladı. Gördüğüm kadarıyla enine boyuna değerlendiriliyor. Vatandaşlar da dinliyorlar. Pazar günü kararlarını verecekler. Ben istiyorum ki İstanbul geleceğini ilgilendiren bu konuda sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın. İzliyoruz ki bugüne kadar ülkemizde nasıl işlere imza attıksa bundan sonra İstanbul için samimiyetle, gayretle, edindiğimiz tecrübeyle çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul’un trafiğini eziyet olmaktan keyfe dönüştürecek projeleri hayata geçireceğiz. Toplumun bütün katmanlarıyla tüm imkanları kullanmak suretiyle daha yaşanabilir bir şehir olması için, hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul’daki çalışmalarına ilişkin sorular üzerine “Sayın Bahçeli Mitili İstanbul’a atmıştır. Ama mitilin üzerinde oturmuyor. Dolaşıyor, çalışıyor. Ülkücü kardeşlerim ben inanıyorum ki gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hemşehri gruplarıyla görüşüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Zaman zaman o programlara biz de katılıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.