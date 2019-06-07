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Binali Yıldırım, cuma namazını Balıklıgöl’de kıldı

Cuma namazını Şanlıurfa’da kılan Binali Yıldırım, başkan Binali sloganları ile karşılandığı Balıklıgöl’de balıklara yem attı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:01
Binali Yıldırım, cuma namazını Balıklıgöl’de kıldı

Cuma namazını Şanlıurfa’da kılan Binali Yıldırım, başkan Binali sloganları ile karşılandığı Balıklıgöl’de balıklara yem attı.


Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Şanlıurfa Balıklıgöl platosunda bulunan Halil Ür-Rahman Camisinde kıldı. Cami girişi ve çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, kalabalığın arasında ilerlemekte zorlandı. Balıklara yem atan Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak fotoğraf çektirdi.


“Başkan Binali” sloganları arasında Balıklıgöl’den ayrılan Binali Yıldırım, tarihi çarşılar bölgesine geçerek esnafı ziyaret etti

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:01
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