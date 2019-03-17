Binali Yıldırım çocukluğunun geçtiği sokağı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çocukluğunun geçtiği Peşkirci Sokağı'nı ziyaret etti.

Yıldırım, seçim çalışmalarına Beyoğlu'nda devam etti. Yıldırım, bu kapsamda, 12 yaşında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünden, İstanbul Tarlabaşı'ndaki dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın yanına geldiği Peşkirci Sokağı'na ziyarette bulundu.

Ortaokulu ve liseyi okuduğu dönemde, yaklaşık 10 yıl kaldığı sokakta gezen Yıldırım, o dönemde yorgancı, kömürcü ve berberlik yapan bazı esnafı sordu.

Küçük bir çocukken geldiği sokakta, tekrar o günlere gittiğini ve çok özel duygular içerisinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocukluğumun en güzel yıllarını bu sokakta yaşadım, bu sokakta oynadım, bu sokakta büyüdüm. Buranın benim hayatımda önemli bir yeri var. Bu sokaktan tekrar söylüyorum: Ortaokul öğrencisi Binali olarak geldiğim ve beni ben yapan güzel İstanbul'umuza, Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için yola çıktım." dedi.

Yıldırım, daha sonra sokakta koşarak yanına gelen çocuklara sarıldı, onlarla yakından ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.

Çocuklarla da bir süre sokakta yürüyen Binali Yıldırım, Peşkirci Sokağı sakinleri ve esnaf ile de selamlaştı.

