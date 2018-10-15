Binali Yıldırım, Cenevre'de Parlamentolar Arası Birlik 139. Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İsviçre'deki temasları sürüyor. Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 139. Genel Kurul Toplantısı’na katılan Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.15 Ekim 2018 Pazartesi 18:22
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre’de, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 139. Genel Kurul Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.
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