Binali Yıldırım, Cenevre'de Parlamentolar Arası Birlik 139. Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre’de, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 139. Genel Kurul Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.