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Binali Yıldırım, Çatalca'da

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Bakanlığım zamanında planladığım Edirne-İstanbul hızlı treni, Çatalca'dan geçiyor. Hızlı tren inşaatı başlıyor, hayırlı uğurlu olsun"- "İstanbul'a gözümüzün içi gibi bakmamız lazım. İstanbul üreten, İstanbul aş, iş sağlayan, refahımıza, zenginliğimize zenginlik katan bir şehrimiz"

21 Şubat 2019 Perşembe 17:24
Binali Yıldırım, Çatalca'da

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bakanlığım zamanında planladığım Edirne-İstanbul hızlı treni, Çatalca'dan geçiyor. Hızlı tren inşaatı başlıyor, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, Çatalca'daki programları kapsamında, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kendisini çiçek ve alkışlarla karşılayan partililer ve vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Parti binasında parti teşkilatıyla görüşen Yıldırım'a çıkışta bir grup vatandaş, "Türkiye seninle gurur duyuyor", "En büyük başkan bizim başkan" şeklinde tezahürat yaptı. Bazı vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundukları Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra yürüyerek MHP Çatalca İlçe Başkanlığı'na geçti. MHP İlçe Başkanı Mehmet Tufan Erçağ tarafından karşılanan Yıldırım, MHP İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir süre sohbet etti.

Binali Yıldırım, ziyaretin ardından MHP İlçe Başkanlığı önündeki seçim otobüsünden ilçe halkına hitap etti.

Çatalca'nın ormanı, denizi ve tarihiyle öne çıktığını, İstanbul'un en büyük arazisine sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Çatalca, İstanbul'un en büyük arazisine sahiptir. İstanbul'un en büyük ilçesinin bir eksiği var; mesut değil Çatalca. Çatalca 31 Mart'ta 'mesut' olacak mı? Mesut Bey'i Çatalca'ya belediye başkanı yapacak mıyız?" dedi.

Yıldırım, "Mesut Bey'i seçerken beni de unutmayın." diye espri yaptı.

- "Edirne-İstanbul hızlı treni inşaatı başlıyor"

"Çatalca'ya çok güzel projeler var, çok güzel hizmetler var. Benim bakanlığım zamanında planladığım Edirne-İstanbul hızlı treni, Çatalca'dan geçiyor. Hızlı tren inşaatı başlıyor, hayırlı uğurlu olsun." diyen Yıldırım'a bir grup vatandaş, "Dik dur eğilme, Çatalca seninle" sloganıyla destek verdi. Yıldırım da "Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz, başka hiçbir yerde eğilmeyiz." dedi.

İstanbul'un olduğu gibi Çatalca'nın da ulaşımla ilgili sorunlarının bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Bunları çözer miyiz? Türkiye'nin ulaşımını çözen İstanbul'unkini, Çatalca'nınkini çözmez mi? Çözer. Hiç merak etmeyin, o iş bizim işimiz. Çatalca'nın otopark sorunu var. Otopark sorununu da inşallah Mesut Başkan ile el ele vererek halledeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlere ittifaklar halinde gidildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Biz istiyoruz ki İstanbul'da da Çatalca'da da yerel sorunlar konuşulsun, yerel hizmetler konuşulsun. Genel siyasetin gürültüsü içerisinde yerel meseleler unutulmasın. Şahsım ve Çatalca'da belediye başkan adayımız, biz mümkün mertebe aday olduğumuz ilin ve ilçenin konularını görüşeceğiz. Genel siyaseti, bırakalım genel başkanlar yapsınlar. Bizim işimiz İstanbul, bizim işimiz Çatalca."

- "İstanbul'a gözümüzün içi gibi bakmamız lazım"

İstanbul'un bir ülke olması halinde dünyanın en büyük 41'inci, Avrupa'nın ise 13. büyük ülkesi olacağının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbul hapşırsa Türkiye nezle olur, o kadar önemli. Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutan İstanbul. Türkiye'nin ihracatını ayakta tutan İstanbul. Türkiye'nin topladığı 100 lira verginin 50 lirasını veren şehir İstanbul. Dolayısıyla İstanbul'a gözümüzün içi gibi bakmamız lazım. İstanbul üreten, İstanbul aş, iş sağlayan, refahımıza, zenginliğimize zenginlik katan bir şehrimiz. Dolayısıyla inşallah 31 Mart'tan sonra her şey daha güzel olacak. 'Gönül Belediyeciliği' ile İstanbul ve Çatalca el ele vererek, hizmet yolunda çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Aslan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Tufan Erçağ, eski Milletvekili Harun Karaca, AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Ünver de selamlama konuşması yaptı.

Yıldırım ve konuşmacılar, seçim otobüsünde el ele tutuşarak halkı selamladı ve karanfil dağıttı.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:24
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  2. Binali Yıldırım

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