Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbullulara güzel müjdelerim olacak. Projeleri inşallah 18 Şubat'tan sonra peyderpey açıklayacağız." dedi.

Yıldırım, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yeni kampanya sürecinde çevreci kampanya yürütülüp yürütülmeyeceğine yönelik soru üzerine, Yıldırım, seçim kampanyasının çevreci olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bunun da bir hedef olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ama göreceğiz biz burada ne kadar başarılı olacağımızı. Çok emin değilim. Adayların bir kısmı bilindik, alışılan usullere başvuracaktır ama bu hedefi, niyeti ortaya koymak bile önemli bir şeydir. Bu seçimde tam uygulamasak da diğerlerinde uygulayacağız aksi halde görüntü kirliliği, ses kirliliği oluyor. Büyük de masraf oluyor. İnşallah bu bir başlangıç olur." diye konuştu.

Kampanya yöntemlerinin de artık değiştiğini, internet, sosyal medya diye bir şeyin var olduğuna dikkati çeken Yıldırım, insanların hemen her olayı paylaştığını ve kısa sürede kanaatlerin oluştuğunu aktardı.





- "Sanal SKM'ler var"

Yıldırım, sosyal medya ile erişimin özellikle gençlerde daha etkili olduğunu belirterek, "Sosyal medyayı kullanacağız, sanal SKM dediğimiz, seçim koordinasyon merkezi oluşuyor ya bir de sanal SKM'ler var. Sosyal medya üzerinden de interaktif programlar olacak, gençlerle buluşacağız, onlarla sohbet edeceğiz, sorularını cevaplandıracağız. Bir boyutu bu var. Bir de bildiğimiz babadan kalma, sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelip insanlara dokunacağız, onları dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birkaç ayağı olan bir kampanya öngördüklerini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ben açıkçası organik kampanya yapacağım diye tanımlıyorum veya doğal kampanya da diyebilirsiniz. Bu benim genel yapıma da uygun bir kampanya. Yani sabah çıkacağım bir ilçeye, oradan esnafla tokalaşacağım, sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceğim, davetlere katılacağım, o ilçenin bütün paydaşlarıyla olabildiğince beraber olup ve ilçenin sorunlarını ilk ağızdan dinleyeceğiz."

İstanbul'da sokak hayvanlarına yönelik bir çalışma yapıp yapmayacağı ve evcil hayvanının olup olmadığı sorulan Yıldırım, İstanbul'da alabaş cinsi iki köpeğinin olduğunu söyledi.

Yıldırım, geçen hafta yaptığı açıklamada görevi bırakmadan önce yapmak istediği iki işin olduğunu söylediğini hatırlatarak, onlardan birinin ALS ve henüz tedavisi tespit edilemeyen diğer hastalık türlerine ilişkin komisyon kurulması olduğunu aktardı.

Bunun bugün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirten Yıldırım, bu konuyla ilgili komisyon kurulacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.





- "Adalar'ın en büyük sorunu trafik"

Yıldırım, diğer bir konunun da hayvan hakları, hayvanlara yapılan işkencenin önlenmesi ve hayvanların rehabilitasyonuya ilgili bir kanun teklifi olduğunu belirterek, bunu da hazırladıklarını ve bugün veya yarın Meclis'te ilgili komisyonlara gitmiş olacağını ifade etti.

Adalar'da 270'ten fazla faytonun bulunduğunu, bu faytonlardaki atların, insanın yüreğini sızlatacak şekilde hor kullanıldığını ve büyük bir eziyete tabi tutulduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Esasında Adalar'ın en büyük sorunu trafik. Adalar içinde bir yerden bir yere gitmek hakikaten mesele. Faytonların da dolayısıyla gözden geçirilmesi lazım. Nostalji olarak bir iki tane fayton kalabilir. Bunun yerine sessiz, elektrikle çalışan araçlar var, onlar konabilir. Bununla ilgili bir proje çalışması yapılıyor. Tabii bütün bunlar yapılırken ada halkının görüşleri alınarak, onların rızası alınarak yapılacak ama şartlar ne olursa olsun o atlara yapılan eziyete asla gönlümüz razı değil, bu rezalete son vereceğimizi zaten kamuoyuyla paylaştık."





- "Sürekli yol talebi geliyor"

"Ömür biter yol bitmez" diye hep söylediği bir söz olduğunu aktaran Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sürekli yol talebi geliyor. Şehirler arası yolları yapınca, ilçeler arası, ilçeler arasını yapınca köyler arası... Dolayısıyla Türkiye'de 430 bin kilometre köy yolu var sadece. Bölünmüş yol miktarı 26 bin kilometre, otoyol miktarı 3 bin kilometreyi aştı, demiryolu 12 bin kilometre. İstanbul'da bile 33 bin kilometre yol var. Buradan şunu demek istiyorum, Allah sağlık sıhhat verdikten sonra milletimize hizmet etmek bizim için bir şereftir, bir onurdur. Bunu hep yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hele hele İstanbul gibi bizi biz yapan şehre bu hizmetleri yapmak bir başka haz, bir başka keyif verecek. İstanbullulara güzel müjdelerim olacak. Projeleri inşallah 18 Şubat'tan sonra peyderpey açıklayacağız. Bizi takip etmeye değerli hemşehrilerimin devam etmesini diliyorum."

(Bitti)