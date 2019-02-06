Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Yapay zeka dünyanın geleceği. Bunun da en güzel merkezi İstanbul. İstanbul'u yapay zekanın merkezi yaparak, Türkiye'yi geleceğe hazırlayacağız." dedi.

A Haber'de "Binali Yıldırım ile Özel" programına katılan Yıldırım, vatandaşların kendisine olan ilgi ve sevgisine ilişkin soru üzerine, "Bu bir anlık bir mesele değil, olduğun gibi görünmek. Kendini kasmayacaksın, nereden geldiğini bileceksin, ne oldum delisi olmayacaksın. İnsanların içinde sana verilen o ışıklı, parlak, şaşalı makamlardan ayrıldığın zaman aynı itibarı, aynı sevgiyi görüyorsan doğru iş yapıyorsun." diye konuştu.

Yıldırım, koltukların gelip geçici, insanlığın mühim olduğunu ifade ederek, "Önemli olan milletin gönlünde bir makam sahibi olmaktır. Hayatım boyunca insan sevgisini, hizmeti hep birinci öncelik olarak ele aldım. Şüphesiz bizim de hatalarımız olmuştur ama ülkeme, milletime hainlik etmedim, hainlik edenlere de fırsat vermedim." ifadelerini kullandı.

-"Artık üst yapıya yatırım zamanı geldi"

Son 16 yıldır Türkiye ve millet için yaptıklarından dolayı kendisini rahat hissettiğini dile getiren Yıldırım, Türkiye'yi 39. sıradan 9. sıraya yükselttiklerini anlattı.

Binali Yıldırım, alt yapıya 600 milyara yakın yatırım yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Şimdi artık üst yapıya yatırım zamanı geldi. İnsana, insanların cebine... Gençlere daha fazla iş, kadınlarımızın iş hayatında ve sosyal hayatta daha fazla yer almasını sağlamak. Daha fazla üretmek, pastayı, somunu daha fazla büyütmek."

-"Değer üreten şehirin bir anlamı da ekonomidir"



AK Parti'nin seçim manifestosunda değer üreten şehirler başlığının yer aldığına değinen Yıldırım, "Değer üreten şehirin bir anlamı da ekonomidir. İstanbul, Türkiye'nin lokomotifi. Türkiye'nin ticaretinin, üretiminin, turizminin, milli gelirinin, ihracatının büyük bir kısmını yapan şehir. Dolayısıyla eğer İstanbul'da daha fazla fuar yaparsak, yılda 160 fuar yaparsak Türkiye'ye daha çok insan gelir. Daha fazla insan iş, aş sahibi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, turist sayısında ilk hedeflerinin 22 milyon olduğunu, bu sayının da binlerce gence iş alanı yaratacağını, herkesin bundan istifade edeceğini dile getirdi.

-"İstanbul'u yapay zekanın merkezi yapacağız"

İnternet alt yapısının iyi olması nedeniyle İstanbul'un bilişimin hakim olduğu bir şehir olabileceğini belirterek, "Yapay zeka dünyanın geleceği. Bunun da en güzel merkezi İstanbul. İstanbul'u yapay zekanın merkezi yaparak, Türkiye'yi geleceğe hazırlayacağız. Dünyada en geçerli güç bilgiye sahip olmak, üretmek ve pazarlamak." dedi.

Geçen yıl Türkiye'nin oyun ihracatının 1 milyar 50 milyon dolar olduğunu anlatan Yıldırım, Türkiye'nin bazı alanlarda kendiliğinden geliştiğini, bu nedenle en önemli hedeflerinden birinin, İstanbul'u bilişimin merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

(Sürecek)







