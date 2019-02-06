Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretlerinin yıl sonuna kadar aynen devam edeceğini söyledi.

Yıldırım, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, İDO Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, Türkiye'yi 75-80 kilometre hız yapabilen feribotlarla tanıştırdıklarını, İDO'nun dünyanın kendi sınıfındaki en büyük şirketi haline geldiğini belirtti.

"Denizi daha çok kullanacağız, İstanbul'un trafik sorununu bitireceğiz." şeklindeki söyleme katılmadığını ve bunu gerçekçi bulmadığını dile getiren Yıldırım, "Yok böyle bir şey, kim derse desin. Niye? Çünkü Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerin toplamı 1 milyon 600 bin. Yani hepsini denizle taşısanız toplam yolculuğun yüzde 10'u ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile karşıya geçiş alternatiflerinin arttığını, deniz yoluyla günde yaklaşık 500, 550 bin yolcunun karşıya geçtiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunu ne kadar zorlarsanız, bir 50 bin daha artırırsınız. Daha fazla artıramazsınız. Çünkü oturduğunuz yerde, kesintisiz gitmek mi var, bir iskeleye geleceksiniz, oradan motora bineceksiniz, gideceksiniz, oradan inip başka bir araca bineceksiniz. Halbuki Marmaray'da biniyorsunuz, iniyorsunuz. Avrasya'da arabanızla gidiyorsunuz. Deniz ulaşımını iyi bir şey değil diye anlatmıyorum, gerçekçi olmamız gerektiğini söylüyorum. İstanbul'da denizin payı ancak yüzde 1, yüzde 2 daha artırılabilir, artan yolculuk talebine göre. Onun dışındakiler boş. Bazıları diyor ki, 'Ben sahilin kuzeyinden Sarıyer'den Eminönü'ne, Üsküdar'a sefer koyacağım'. Koy kardeşim. Boğaz'da 10 mil sürat var. Boğaz'ın mesafesi minimum 16 mil, etti sana 1,5 saat. 8'de çıktım, 9,30'da geldim. Bir tane sefer yaptın. Ne olacak? Kaç kişi getireceksin? 300 kişi. Denize paralel taşımacılık iş görmez. Mesleğim bu, hayatımı bu işe verdim. Onun için çözüm toplu ulaşımda, toplu ulaşımda da raylı sistemde. Artı deniz, bununla ilgili de güzel entegrasyona yönelik projelerimiz var, onu da daha sonra anlatacağız."

Binali Yıldırım, "18'inden sonra, belirli bir takvime göre biz projelerimizi açıklayacağız, İstanbul'a çok güzel müjdelerimiz var." dedi.





- Avrasya Tüneli'nin hikayesi

İstanbul'un iki yakasını lastik tekerli araçlar için deniz altından bağlayan Avrasya Tüneli projesinin çıkış hikayesini paylaşan Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı 2004'te trafikte kaldığını belirterek, "Havaalanından çıktım karşı tarafta da Göztepe'de programım var. Bir an önce yetişmek istiyorum, geç kaldım. Sahil yoluna düştük, aman ya Rabbi bir trafik, bir trafik zaman geçiyor, Beni sancılar aldı, toplantıya da geç kalmayı çok sevmem, vaktinde gitmeye hep gayret ederim. Geldik, geldik Yenikapı'ya doğru yaklaştık, Sarayburnu'na. Dedim ki keşke şuradan bir tünel olsa da direkt Üsküdar'a geçsek, oradan da Göztepe'ye ne güzel olur ve elimdeki kağıda oturdum çizdim..." ifadelerini kullandı.

Orada karar verdiğini, tünelde zor bir teknolojinin kullanıldığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"En derin yeri 106 metre. Dünyadaki en derin tünel 44 metre, Amerika'da. 2,5 kat daha derinden geçiyor. Önce bu mühendislik olarak olur mu olmaz mı bunların çok uzun araştırmalarını yaptık. Model deneylerini yaptırdık. Burası meşhur İstanbul'un deprem fay hattına paralel ve yakın bir yerde. Depremsellik araştırmalarını yaptık ve sonunda teknolojik olarak bunun yapılacağını belirledik ama resmen bir şey yok. 'Kim bu işi buluyor?' dedik. Bir Japon, 75 yaşında, ihtiyar bir mühendis. Adamı bulduk, davet ettik, geldik anlattık. 'Ben bunun fizibilite ve ön projelerini yaparım' dedi. 'Yap kardeşim. Ne istiyorsun?' '400 bin dolar.' 'Para yok, resmen veremeyiz. 'Yap, bitir, biz bunu ihale edeceğimiz zaman deriz ki bunun ön fizibilite ve proje bedeli şu kadardır, ihaleyi kazanan firma, filanca firmaya öderiz diye işin içine koyarız' dedik. Adam kabul etti, yaptı getirdi. Nihayet bunun temelini zannediyorum 2012'de atabildik. 2012'de ama bir şey söyleyeyim mi yani o süreye kadar öyle bir proje olduğunu kimse bilmedi. Bir gün Marmaray'ı incelerken Cumhurbaşkanımıza dedim ki 'Yan tarafta da bir etkinliğimiz var, oraya gidebilir miyiz?' 'Ne oldu?' dedi. Marmaray'a bir kardeş geliyor, bir tünel daha yapacağız. 'Nereden çıktı?' dedi. Hemen orada geldik, temel attık ve açılışını da geçtiğimiz sene, 20 Aralık'ta gerçekleştirdik, 2017'de. Böylece çok güzel hizmet veriyor. Şu anda 50 bine yakın araç geçiyor. 2 dakikada, 3 dakikada Yenikapı'dan giriyorsunuz, karşıdan çıkıyorsunuz."





- Fiyat değişikliği açıklaması

Bir soru üzerine, Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan ve daha sonra kaldırılan "yeni ücret tablosu" konusuna değinen Yıldırım, "Fiyat işi bu biraz kafa karıştırdı. Ben arkadaşlarla görüştüm, Sayın Bakan'ı aradım, 'Bu neyin nesi?' 'Efendim' dedi, 'Bir fiyat değişikliği kesinkes bu sene olmayacak. Aslında anlaşma da buna imkan veriyor. Biz böyle bir fiyat artışı yapmayacağız'..." şeklinde konuştu.

"Seçimden sonra artıracaklar" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldırım, "Milleti yanıltıyorlar, Böyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ben de bunu Sayın Bakan'dan aldığım bilgiye dayanarak, burada sorulabilir diye düşündüm. En taze bilgi, bu fiyatlar bu yılın sonuna kadar aynen devam edecek." dedi.





- Yeşil alanlar

Yıldırım, İstanbul'da 5 millet bahçesinin açıldığını, 15'inin de ihale hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul'da kişi başına ortalama 8,2 metrekare yeşil alan bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "İstanbul'da yeşil alan artıyor. 2003'ten beri 3 katına çıktı yeşil alan. Yetiyor mu? Yetmez. 10 metrekarenin üzerine çıkması lazım kişi başına." ifadelerini kullandı.

Literatürde yeşil alanların insanların gidip vakit geçirebildikleri, erişebildikleri alanlar olarak tanımlandığını kaydeden Yıldırım, "Erişilen yeşil alan bakımından daha yapacağımız iş var. Onlar da Millet Bahçeleri. Mesela Atatürk Havalimanı tamamen Millet Bahçesine dönüşüyor. Erenköy Gümrüğü var. O tamamen Millet Bahçesi'ne dönüşecek, oradan Gümrük taşınacak hem ağır araçlar kalkmış olacak." dedi.

Dereleri tekrar İstanbul'a kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım, "Derenin etrafında yeşil alanlar oluşacak. İnsanlar yeşil alana çıkmak isterse çıkacak veya yerleşim alanından denize inmek isterse inecek. Ne olacak? Burada trafik olmayacak, burada yaya yolları olacak, etrafında ağaçlar olacak, uygun yerlerde bisiklet yolları olacak. İstanbul'un çok büyük yeşil alanıyla yerleşim alanını birbiriyle birleştirme projesi..." şeklinde konuştu.

(Sürecek)



