Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattının Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlerine başlayacak hale geleceğini belirterek, "Bu biraz uzun sürdü. Bu aslında Marmaray'ın ikinci bölümüdür." dedi.

A Haber'de "Binali Yıldırım ile Özel" programına katılan Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşmalarla ilgili görüntülerin izletilmesi üzerine, o gece olayı sevk ve idare etmek için ayrıca 200'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

O gece ülkenin büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü, asker kılığına giren teröristlerin vatandaşların üzerine ateş ettiğini, devletin tankını, uçağını ve helikopterini çalarak, bu olayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, 251 kişinin şehit, 2 bin 194 gazi olduğunu kaydetti.

Yıldırım, o gece medyanın da büyük bir iş yaptığını, ülkenin demokrasinin, geleceğinin teminat altına alınması için büyük bir mücadele verdiğini, askerin, polisin de sahada olduğunu, milletin de meydanlara indiğini, halkın gücünün tankın gücünü yendiğini vurguladı.

"Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum." derken gözleri dolan Yıldırım, darbe gecesiyle ilgili bir anısını şöyle anlattı:

"Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz, insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya karar verdik. Bunun için 4 saat mücadele ettik ve sonunda başardık. O uçakların kalkıp gelmesiyle darbe girişiminin seyri değişti. Baskıladılar düşman uçaklarını ve sonra da zaten teslim oldular."

- İstanbul için çözüm önerileri

Yıldırım, İstanbul'un ulaşım sorunuyla ilgili çözümlerini de harita üzerinden göstererek anlattı.

Toplam 5 bin 462 kilometre kare yüz ölçümü bulunan İstanbul'un, Türkiye'nin yüz ölçümünün binde 7'si olduğunu, nüfus olarak da ülkenin yüzde 20'sine denk geldiğini ifade eden Yıldırım, yerleşim alanının da toplam yüz ölçümünün beşte biri olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, kuzey kısmı yapılaşma dışında kalan kentin TEM ve D-100 kara yolu arasındaki kesimde nüfusun büyük kısmının yaşadığını anlatarak, "Her türlü olumsuzluğun bir araya toplandığı bir yerden bahsediyoruz, fiziksel olarak, coğrafya olarak. Diğer yandan, İstanbul'un başkalarıyla kıyaslanamayacak özellikleri var. Eğer İstanbul tek başına ülke olsa, Avrupa'da 13'üncü büyük ülke, dünyada da 200 ülkeden 41'inci büyük ülke olur nüfusu itibarıyla." diye konuştu.

İstanbul'un, Türkiye'nin ihracatının yarısını karşıladığını, Türkiye'deki vergilerinin yarısının da İstanbul'da toplandığını, 500 büyük sanayi kuruluşunun 250'sinin kentte olduğunu vurgulayan Yıldırım, 5 milyon 664 bin aktif çalışan kişinin bulunduğu İstanbul'un, Türkiye'nin milli gelirinin üçte birini sağladığını dile getirdi.

Yıldırım, "İstanbul demek Türkiye'nin lokomotifi demek, Türkiye'nin kalbi demek, Türkiye'nin özeti demek. 81 vilayetten İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız var. İstanbul, Türkiye'nin mozaiği, Türkiye'nin özetidir." dedi.

İstanbul'un nüfus yoğunluğunun Türkiye'nin yoğunluğundan 27 kat fazla olduğunu vurgulayan Yıldırım, kente bu özelliğiyle Hong Kong'un biraz benzediğini anlattı.

- "İstanbul'un ulaşımını ben çözerim"

Binali Yıldırım, "İstanbul'un ulaşımını ben çözerim. Çünkü ben Türkiye'nin ulaşımını çözdüm." diyerek, kentin Anadolu'ya, Avrupa'ya ulaşımıyla bir sorununun olmadığını kaydetti.

Kentten Anadolu'nun 56 havalimanına uçuş yapıldığını aktaran Yıldırım, şimdi hava yolunun halkın yolu haline geldiğini, Anadolu'nun bütün şehirlerinde 15 yılda 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını dile getirdi.

Yolları bölerek hayatları, milleti ve Türkiye'yi birleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Ama bir şeye asla izin verdirmedim. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz."dedi.

Kentten Anadolu'ya ve dünyaya ulaşım problemi olmamasına rağmen, şehir içinde sorun yaşandığını vurgulan Yıldırım, 170 kilometre raylı sistem bulunan kentte Gebze'den başlayıp Halkalı'ya giden Devlet Demir Yolları'nın banliyö hattının eklenmesiyle bunun 233 kilometreye çıkacağını söyledi.

Binali Yıldırım, bu hattın açılış tarihine bakanlığın karar vereceğini ifade ederek, "Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek. Bu biraz uzun sürdü. Bu aslında Marmaray'ın ikinci bölümüdür." diye konuştu.

- Raylı sistem 520 kilometreye çıkacak

Yıldırım, 110 dakikada Gebze"den Halkalı'ya kadar gidileceğini belirterek, raylı sistemlerin yapımı tamamlandığında, 5 yıl içerisinde kentteki metro uzunluğunun yaklaşık 520 kilometreye geleceğini, yüzde 18 olan raylı sistemle taşınan yolcu oranının yüzde 48'in üzerine çıkacağını söyledi.

İstanbul'da 31,5 milyon kişinin seyahat ettiğini, bunun 15 milyonunun araçla gerçekleştiğini vurgulayan Yıldırım, raylı sistem uzunluğunu 25 yılda 45 kilometreden 170 kilometreye çıktığını anlattı.

Yıldırım, raylı sistemin İstanbul'da geç kalınmış bir iş olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul'un trafikle ilgili sorununda rahatlama, 5 yılı beklemeyeceğiz, yıldan yıla görülecek. 'Ben, İstanbul'un trafik sorununu yüzde yüz çözeceğim' diyen kim varsa doğru söylemiyor. Büyük şehirlerin hepsinde trafik sorunu var. Ancak bizim hedefimiz ne olmalı? Trafik akışı durmadan ulaşım devam etmeli. Yani sürekli 70-80 kilometrede gidemezsiniz ama en azından 20 kilometre de olsa, sürekli trafik akmalı. Ben bunu garanti ediyorum. Trafikte günlük bekleme süresi yaklaşık 45-50 dakika. Bu süreyi 25 dakikaya çekmek. Bu hedef, raylı sistem 518 kilometreyi bulduğunda gerçekleşecek."

Yıldırım, akıllı trafik sistemleri uygulanarak trafikte iyileştirme yapılacağını, 2023 sonunda İstanbul'da evinden çıkan bir kişinin her 750 metre mesafede bir metro istasyonuna ulaşacağını dile getirdi.

(Sürecek)



