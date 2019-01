Binali Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un trafik sorununa ilişkin, "Evet çözerim. Yani mütevazı olmaya gerek yok, ben bu işi yaparım. Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde trafik sorununu çözmüş birisi 5 bin 400 kilometrekarelik İstanbul'u halledemeyecek mi? Çözeceğiz. İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz." dedi.

Yıldırım, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" adlı programda soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım, "İstanbul büyük bir inşaatı daha kaldırabilir mi?" sorusuna ilişkin, Kanal İstanbul üzerine çok spekülasyon yapıldığını dile getirerek, Kanal İstanbul'un bir su yolu projesi olduğunu söyledi.

Boğazların İstanbul'un en güzel yeri olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Boğazda bir kaza olsa İstanbul'un göreceği tehdidi bir hatırlayın. İstanbul'un güvenliği her şeyin üstünde gelir. 50 binin üzerinde gemi geçiyor boğazdan. Kanal İstanbul, Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan ikinci bir su yoludur. Bu proje, İstanbul'a bir nefes aldıracak projedir. İstanbul'da yeşil alana ulaşım yok. İşte bu alanları İstanbullunun nefes alacağı, rahatlayacağı bir şekle dönüştüreceğiz. İstanbul'un derelerini tekrar hayata geçireceğiz. Bu derelerin bir kısmına yapılaşma olmuş, tamamen kapanmış. Bu dereleri orman sahasıyla, doğdukları yataklarla birleştireceğiz. İnsanlar hafta sonları akın akın buralara gelecek ve çok güzel vakit geçirecek. Kanal İstanbul da böyle bir proje. İnsanların nefes alacağı ve piknik yapacağı güzel bir mekan haline gelecek. Kanal İstanbul projesini maksatlı bir şekilde sakatlamak isteyenler, İstanbul'un felaketine sebep olacak gibi göstermeye çalışanlar var. Dış yayınlarda hep böyle işleniyor. Boğaza alternatif oluşturulmasının hem güvenlik hem stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük önemi var. Diyelim ki boğaz bombalandı, kapandı ne yapacağız?" diye konuştu.

Yıldırım, denizin doldurulup kıyı şeridinin değiştirilmesine ilişkin soru üzerine, ihtiyaç olduğunda yapılabileceğinin altını çizerek, "Ama ne için yaptığınız önemli. Yani dolgu alanına bina yaparsan bu büyük bir felakettir. Asla doğru değildir ve buna izin vermeyiz. Mesela Yenikapı, Kartal, Maltepe miting alanları gibi alanların oluşturulmasında bir mahsur yok. Yazın insanlar piknik yapıyor, büyük mitinglerde kullanılıyor. Dolguyu, vatandaşın ortak yaşam alanı olarak kullanacaksanız bir sorun yok ama yapılaşmaya izin vermemek lazım." dedi.

- "İstanbul'un turizm potansiyeli iki kat artabilir"

Binali Yıldırım, İstanbul'un turizm potansiyelini artırmak için yapılması gerekenlere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un turizm potansiyeli iki kat artabilir. 2018 sonunda 13,5 milyon turist geldi. Bu sayı acaba 10-15 yıl önce neydi? 12 milyonluk Paris'e 18 milyon, 8 milyonluk Londra'ya 20 milyon, İstanbul'a 13,5 milyon turist geliyor. İstanbul'da 235 bin yatak kapasitesi var. 5 yıldızlı otelleri fuar ve kongre merkezleri var. Bu anlamda çok avantajlı bir şehir, kongre ve fuar merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İstanbul uluslararası bir durak, herkese hitap ediyor. Aktif bir iş dünyası var. Merak edilen tarih ve doğa şehridir. Çevre olarak henüz istenilen yerde değil. Aynı zamanda trafik ve otopark sorununu tam anlamıyla çözememiş bir şehir. Son yıllarda trafikte araç sayısı arttığı halde trafikte bekleme süresi artmayan şehir İstanbul'dur. Bunu nasıl başardı? Çünkü 3. köprü, Avrasya Tüneli, Marmaray yapıldı. Bu arada bunları da biz yaptık. Bunlar sebebiyle araç sayısı arttığı halde bekleme süresinde artış olmuyor. Bekleme süresi yüksek mi yüksek,40-45 dakika. Bu süre dünyanın diğer metropollerinde daha fazla."

Marmaray'a bindiğinde yaşadıklarını anlatan Yıldırım, gençlerin kendisine hemen yer verdiğini, Türk gençlerinin büyüklerine her zaman saygılı olduğunu söyledi.

Yıldırım, "İstanbul trafiğinde araba kullanmayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Araba kullanmayı severim.Geçtiğimiz pazar günü en son bindim. Eski model bir arabamız vardı, Devlet Bey de bu arabaları sevdiği için onunla gittim kendisini misafir etmeye. Fırsat buldukça araba kullanmaya gayret edeceğim, trafiğin içinde araba kullanmak önemli, ona gayret edeceğim, öncelikli geçişlerle falan değil." şeklinde cevap verdi.

- İstanbul'un trafik sorunu

Yıldırım, "Ben İstanbul'un trafik sorununu çözerim diyebilir misiniz? sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Evet çözerim. Yani mütevazı olmaya gerek yok ben bu işi yaparım. Türkiye'nin her tarafında 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptım. 26 havaalanını 55'e çıkardık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük insanları, milleti birleştirdik. Bir şeye izin vermeyiz, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Bugün Türkiye'nin her tarafına uçakla seyahat etmek mümkün. İstanbul'da yaşayan 15 milyon 200 bin hemşehrimizin her biri Türkiye'nin bir yerinden geliyor. Bu insanlar yaz tatilinde memleketlerine gidiyorlar. Onlar çok iyi biliyor. 10 -15 yıl önce memleketlerine giderken neler çekiyorlardı, şimdi nasıl. Demek ki Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde trafik sorununu çözmüş birisi 5 bin 400 kilometrekarelik İstanbul'u halledemeyecek mi? Çözeceğiz. İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz. Ama dürüst olalım kimse benden, hiç İstanbul'un trafik sorunu olmayacağını beklemesin. Neyi vadediyorum, akışkanlığı olan bir trafiği vadediyorum. Yani trafikte dur-kalk yapmakla ömür tüketmeyecek insanlar. Gününün bir saatini trafikte bekleyerek geçirmeyecek. Az da olsa 20-30 kilometreyle de olsa trafik akacak. 80 kilometre ile gidecek zamanlar da olacak.

Trafik sorununun çözümü raylı sistemin artırılmasından geçiyor. Raylı sistemde yüzde 20'nin altında bir pay alıyor İstanbul. Devam eden 284 kilometrelik metro projesi var, bunlar tamamlandığında insanların yüzde 50'si metro, Marmaray, raylı sistem ve metrobüs ile seyahat etmiş olacak. Böylece trafikte ciddi bir rahatlamayı hep birlikte göreceğiz. Bunlar çok uzak değil birkaç yıl içinde gerçekleştirilecek. İstanbul'un 1050 kilometrekaresi sadece yerleşim alanı. Dar ve uzun bir şeritte yerleşim var. Aslında toplu taşımadaki en büyük sorun da bundan kaynaklanıyor. Biz bunu değiştirecek değiliz, yüzlerce senedir hep doğu-batı istikametinde İstanbul genişlemiş. Keşke daha dengeli gelişseydi da yeşil alanların bir kısmı şehrin içinde olsaydı. Şehir nefes alsaydı ve ciğerleri tüketilmeseydi çok daha iyi olurdu."

