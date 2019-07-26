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Binali Yıldırım cami açılışına katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir’de cami açılışına katıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:25
Binali Yıldırım cami açılışına katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir’de cami açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, "Şu bilinmelidir ki ırkçılık, aşırıcılık insanlığın başının belasıdır. Bugün Avrupa’da yükselen aşırıcılık ileride toplumsal bir sorun olmanın ötesinde kıtayı bir baştan bir başa tehdit eden bir baş belası haline gelmeye adaydır" dedi.


AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir takım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Eskişehir’de yapımı tamamlanan İbrahim Rukiye Demirel Camii’nin açılış törenine katıldı. Cami bahçesinde düzenlenen açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından sırasıyla protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmalardan sonra söz alarak kalabalığa hitap eden Binali Yıldırım, camilerin önemine dikkat çekti. Yıldırım, "Camiler bulundukları beldenin, bulundukları illerin alametifarikasıdır. Alametidir. O beldeye gittiğinizde belde hakkında size fikir verir. Camilerin bir anlamda istiklalimizin de timsali olduğunu biliyoruz. Ne diyoruz ‘bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebediyen yurdumun üstünde inlemeli.’ Biz bunun ne kadar geçerli olduğunu ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz hain darbe gecesinde gördük, şahit olduk. O ezanlar, o selalar ve milletimizin iman dolu göğsü alçak darbecilere hak ettikleri cevabı vermiş ve o gece ezanlar dinmemiştir. Millet bu demokrasimize karşı yapılan alçak saldırıyı püskürtmüştür. Bayrağımız dalgalanmaya devam etmiştir" dedi.



"İslamafobi İslam düşmanlığı gittikçe yaygınlaşmakta ve camilerimize kundaklamalar gün geçtikçe artmaktadır."


İslamofonin gittikçe yaygınlaştığını ve cami kundaklama olaylarının arttığını vurgulayan Yıldırım, "İslam dinimiz barış dinidir, kardeşlik dinidir, esenlik dinidir. Hep iyiliği emreder. Kötülüklerden uzak kalmamızı emreder. Barışı ve kardeşliği emreder. Son zamanlarda batı dünyasında maalesef dinimiz hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığını hep beraber görüyoruz. İslamafobi, İslam korkusu, İslam düşmanlığı gittikçe yeni kuşaklarda yaygınlaşmakta ve mabetlerimize, camilerimize, mescitlerimize kundaklamalar, saldırmalar gün geçtikçe artmaktadır. İslam’ın kardeşlikten, birlikten, beraberlikten başka hiçbir mesajı olmadığını bilmeyenler maalesef Müslümanları da farklı gösterme gayreti içerisine girmektedir. Şu bilinmelidir ki ırkçılık, aşırıcılık insanlığın başının belasıdır. Bugün Avrupa’da yükselen aşırıcılık ileride toplumsal bir sorun olmanın ötesinde kıtayı bir baştan bir başa tehdit eden bir baş belası haline gelmeye adaydır. Bu bakımdan dostlarımızı bu konuda daha fazla empati yapmaya, dinler arasındaki hoşgörünün daha fazla yaygınlaştırılması konusunda gayret etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.



"Müslümanlar emredildiği gibi dosdoğru olmalı"


Son olarak Müslümanların emredildiği gibi doğru olması gerektiğini ifade eden Binali Yıldırım, şunları söyledi;


“Müslümanlar her zaman emredildikleri gibi dosdoğru olmalıdır. Yaratılış istikametini unutmamalı ve her zaman kendileri gibi olmalıdır. Peygamberimiz Müslüman’ı feraset sahibi olarak tarif etmiş ve Müslüman’ın aynı delikten iki defa sokulmayacağını ifade etmiştir. İnsanlığın felaketini hazırlayan oyunlara karşı çok uyanık ve basiretli olmak mecburiyetindeyiz. Dinimizi, inancımızı her türlü hurafeden uzak en güzel şekilde öğrenmeli ve yavrularımıza da öğretmeliyiz. Korkutarak din öğretilmez, sevdirerek din öğretilir. Şimdi okul tatili, yavrularımız kuran öğrenmek için camilerimize gidiyor. Tabii ki burada hocalarımız onlarla çok büyük mesai harcıyor, gayret gösteriyor. Ancak onların çocuk olduğunu daima hatırlamalı ve belirli bir hoşgörü içerisinde onları gittikleri bu yerlerden uzaklaştırmadan sevdirerek verecekleri mesajı öğretmeleri şüphesiz geleceğimiz açısından da dinimizin iyi şekilde algılanması bakımından da önem arz ediyor.”


Yıldırım’ın konuşmasının ardından caminin açılışı için kurdele kesimi yapıldı. Gerçekleşen törene; Binali Yıldırım’ın yanı sıra; AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek ve davetliler katıldı.


Öte yandan Binali Yıldırım, açılışı gerçekleştirilen camide Cuma namazını kıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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