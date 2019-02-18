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Binali Yıldırım'dan veda yemeği

Bugün saat 20.00'de veda yemeği verecek olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifasını verdikten sonra 31 Mart seçim hazırlıklarına yoğunlaşacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:40
Binali Yıldırım'dan veda yemeği

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle yemekte bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım, yarın saat 20.00'de TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek.

7 aydır sürdürüyordu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Yıldırım'ın, yarın istifa ederek 7 aydır sürdürdüğü görevine veda etmesi bekleniyor.

Yıldırım'ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü 29. TBMM Başkanı seçilecek.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 07:40
  1. İstanbul
  2. Binali yıldırım
  3. TBMM

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