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Binali Yıldırım: "Bu atları çatlatana kadar çalıştırarak bu adanın trafik sorununu çözemeyiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Büyükada sakinleriyle bir araya geldi.

03 Mart 2019 Pazar 20:37
Binali Yıldırım: "Bu atları çatlatana kadar çalıştırarak bu adanın trafik sorununu çözemeyiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Büyükada sakinleriyle bir araya geldi. Adalarda yaşanan fayton sorununa değinen Yıldırım, "Bu atları çatlatana kadar çalıştırarak bu adanın trafik sorununu çözemeyiz. Bu işi kökünden çözeceğiz ama kimseyi mağdur etmeden çözeceğiz" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükada’yı ziyaret eden Yıldırım vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Yıldırım’ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Ada esnafını tek tek ziyaret eden Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi. Yıldırım esnafla yaptığı sohbetin ardından Büyükada MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti. Yıldırım, ada sakinlerine yaptığı konuşmada kendisinin de bir Adalı olduğunu belirterek, "1980-1981 senelerinde Adalarda askerliğimi yaptım. Adanın zorluklarını da güzelliklerini de çok iyi bilirim” dedi.


Yıldırım ada sakinlerini sevindiren bir haber de verdi. Adada yaşayan yerlilerin ulaşımını ücretsiz yapacaklarını müjdeleyen Yıldırım, "Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama Türkiyeyi böldürmeyiz. Adaların sorunlarını biliyoruz. Sorunları da torunlara bırakacak değiliz. Sorunları çözecek olan Özlem Öztekin Vural ve Binali Yıldırım’dır” şeklinde konuştu.


Adalarda yaşanan fayton sorununa değinen Yıldırım, “Adaların faytonları var, atları var. Atlarla ilgili sorunlar var. Bunlara çare bulmamız lazım. Önce bunların başkanlarıyla, faytoncularla görüştüm. Fayton adanın bir nostaljisidir, bir sembolüdür. Bu kalacaktır. Ama bu atları çatlatana kadar çalıştırarak bu Adanın trafik sorununu çözemeyiz. Ne yapacağız? Yine 277 fayfoncuya yeni bir dönüşümle elektrikli faytonlar vereceğiz. Bu işi yine yapacaklar. Atlarda nostalji olarak Adanın süsü olarak devam edecek. Hatırlayın geçenlerde bu atların ahırları ve 9 tane at cayır cayır yandı. Bunlar candır. Bunların da saygıya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu işi kökünden çözeceğiz ama kimseyi mağdur etmeden çözeceğiz” ifadelerini kullandı.


Faytoncuların yanında balıkçılar gibi birçok sektörün de sorununun olduğunu belirten Yıldırım, bu sorunların üstesinden birlikte geleceklerini belirtti. Adaya yapımı planlanan projelerini sıralayan Yıldırım, "Adaya bisiklet yolu yapılacak, Adaya düzenlenen sefer sayıları artırılacak. Özellikle Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak" dedi. Yıldırım, Maden Mahallesine ise spor tesisi gibi projelerinin olduğunu duyurdu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:37
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