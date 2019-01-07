Binali Yıldırım: "Binali olarak geldim. Kasımpaşa'da, burada Binali Yıldırım oldum."

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07 Ocak 2019 Pazartesi 11:11
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:11
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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