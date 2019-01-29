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Binali Yıldırım: "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım."

29 Ocak 2019 Salı 21:29
Binali Yıldırım: "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:29
  1. Binali Yıldırım

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