Binali Yıldırım: "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım."

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