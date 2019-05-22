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Binali Yıldırım: "Belediye hak edişler ödenecek, indirim yapılan akbilin arasındaki 45 TL’lik fark belediye tarafından karşılanacak”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Belediyeden hak edişler ödenecek, 85 TL’den 40 TL’ye düşürülen öğrenci akbilinin 45 TL’lik fark belediye tarafından ödenecek” dedi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:55
Binali Yıldırım: "Belediye hak edişler ödenecek, indirim yapılan akbilin arasındaki 45 TL’lik fark belediye tarafından karşılanacak”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Belediyeden hak edişler ödenecek, 85 TL’den 40 TL’ye düşürülen öğrenci akbilinin 45 TL’lik fark belediye tarafından ödenecek” dedi.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Halk Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin iftar programına katıldı. Binali Yıldırım, iftar öncesinde 5 farklı otobüs firmasının yetkilisiyle görüşerek, otobüslere bindi. Bilgiler alan Yıldırım, daha sonra iftar alanına gelerek vatandaşları tek tek selamlayıp sohbet etti.



Ezanla birlikte oruçların açılmasının ardından konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Bugün iftardan önce 5 tane halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileriyle İETT ve belediye yetkilisi arkadaşlarımızla bir araya geldik, sizlerin konularını görüştük. Otobüsçü Topal Dursun’un oğlu olarak bu mesleğin ne demek oluduğunu iyi bilirim. Sorunları da çözümleri de iyi bilirim. Bu günkü toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin belediyeden alacağınız hakkedişler var, onlar ödenecek, onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde ama mutlaka bayramdan önce bu paralarınızı alacaksınız. İki öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü. Tabi buradaki aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz, oradan oluşan fark 45 liralık farkı, belediye destek olarak size verecek.Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz, belediye desteklemek suretiyle, bu farkı size verecek, hayırlı uğurlu olsun. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum, bayramınız mübarek olsun. Daha sonra da Kurban Bayramı var. Ama iki bayram arasında da 23 Haziran’da İstanbul’un bayramı var. İstanbul’un bayramında hep beraber kutlamaya hazır mısınız? Allah hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:55
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