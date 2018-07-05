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Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli mi? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak Binali Yıldırım açıkladı

Bedelli askerliğe ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikte yaş kriteri ne olacak?, Bedelli askerlikte ücret belli oldu mu? Sorusuna yanıt verdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:16
Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli mi? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak Binali Yıldırım açıkladı

Bedelli askerliğe ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikte yaş kriteri ne olacak?, Bedelli askerlikte ücret belli oldu mu? Sorusuna yanıt verdi.

 Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı’nın editör masasına konut oldu. Bedelli askerlik konusunda son dakika açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili daha önce yapılan açıklamalar anımsatılarak, "Ayrıntılı bir çalışma yapıldı mı? Bir tarih var mı? Yaş ve ücret konusunda bazı rakamlar basın yayın organlarında çıktı. Bununla ilgili yaş alt sınırı ve ücret belli mi?" sorusuna karşılık, bedelli askerlik konusunda başlangıçta "olacaktı- olmayacaktı" gibi tereddütlerin oluştuğunu ama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konunun seçimden sonra açık bir şekilde ele alınacağını açıkladığını hatırlattı. Yıldırım, "Yeni hükümet açıklanacak. Önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Daha önce de söyledim, ben bunu bir 'bedelli' meselesinin üzerinde bir konu olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

YILDIRIM, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NI İŞARET ETTİ

Bedelli askerliğin hali hazırda birikmeler yaşanınca belirli yaştaki insanlar için alınan bir karar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda geldiğimiz noktada 5 milyonun üzerinde askerlik çağında insan var. Bunları ya askere alacağız ya da yakalarından düşeceğiz. Adam 'beni askere al' diyor, 'Alamayız, o kadar kapasitemiz yok ancak 350 bin kişi alırız.' Yeniler gelmese bile 16 sene sürüyor. Nasıl olacak? Gelecek 35-36 yaşına kadar, evlenmemiş, iş kurmamış, ne o askere gidecek. Böyle bir şeyi yapmaya hakkımız var mı? Dolayısıyla getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:16
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