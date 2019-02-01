Binali Yıldırım, Barış Manço Evi'nde

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Moda'da bulunan Barış Manço Evi'ni ziyaret etti.

Moda'daki ev ziyaretinde Yıldırım'a Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço eşlik etti. Müzeyi gezdikten sonra basına açıklama yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Barış Manço sadece Kadıköy ve Moda'nın değil, Türk milletinin gönlünde taht kurmuş, efsanevi sanatçımız. Bugün vefatının 20. yıl dönümü, yıllar geçse de Barış Manço sevgisi bitmiyor. 7'den 70'e herkes, onun uzun yıllar yaşadığı bu evde, Barış Manço Evi'nde, geriye bıraktığı hatıralarıyla karşılaşmak ve onu hatırlamak için buraya geliyorlar. Burası dolup taşıyor. Bu gördüğümüz pırıl pırıl yavrularımız onun, o insan sevgisi ile burada o hatıraları canlı canlı yaşıyorlar. Adam olacak çocuk dediğin o çocuklar, Barış Manço hiç merak etme, adam oldular ve Türkiye'mizin geleceğine damgasını vurdular. Barış Manço adı gibi hep barışı, söylerdi, anlatırdı. Kardeşliği anlatırdı. Onu dinlerken insanlar huzur bulurdu. Sadece bir sanatçı değil, insan sevgisi iliklerine kadar işlemiş, değerli insandı. Kendisini, hatıralarını saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Lale Manço da hastanede hastası olmasına rağmen, ziyaretimizi öğrenince buraya kadar geldi. Oğlu Batıkan Manço da aynı şekilde burada. Büyük oğlan Volkan da gelemedi, İstanbul'un trafiği en önemli konulardan biri."

Binali Yıldırım, Lale Manço ve çocuklarla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.