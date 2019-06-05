Binali Yıldırım, baba ocağında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilcesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi

ERZİNCAN (AA) - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi. Yıldırım, ilk olarak eşi Semiha Yıldırım ile köyündeki aile mezarlığına ziyarette bulundu. Binali Yıldırım, babası Hacı Dursun, annesi Bahar ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirleri başında dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında kendisini bekleyen köylülerle bayramlaştı.

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