Binali Yıldırım: "Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediliyor. Daha sayılacak çok sandık var."

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