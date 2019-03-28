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Binali Yıldırım: Amacımız tiyatrodan para kazanmak değil

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şehir Tiyatroları'na ait sahnelerin özel tiyatroların kullanımına açılacağını açıkladı. Yıldırım, "Amacımız tiyatrodan para kazanmak değil İstanbulluyu tiyatro ile, kültür sanat ile buluşturmak." dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:54
Binali Yıldırım: Amacımız tiyatrodan para kazanmak değil

Binali Yıldırım, Haber Global TV'de "Seçim Özel" programında gazeteci Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

İstanbul’un tarihine ve kültürel birikimine yakışır bir kültür-sanat ortamı yaratarak mevcut durumu daha ileri taşımak istediklerini belirten Yıldırım, "Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Tiyatronun barış dolu bir dünyaya daha fazla hizmet etmesini, sevgi, hoşgörü, dayanışma gibi yüksek insani değerleri güçlendirmesini diliyorum. Köklü Türk tiyatrosu güçlenmeli. Belediye başkanlığım döneminde tiyatrolarımızın gelişimi için hassasiyet göstereceğiz. Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Kadıköy Haldun Taner sahnelerini hem modern hale getireceğiz hem de sağlamlaştıracağız. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun üstünü açılır kapanır yapacağız. Yaz kış performans izlemek mümkün olacak." dedi.

''Amacımız tiyatrodan para kazanmak değil''

İstanbul’da 2006'da 377 bin olan tiyatro izleyicisi sayısının 2017'de 2.5 milyona yükseldiğini, bunun ciddi bir artış olduğunu ancak Londra'da her yıl 15 milyon kişinin tiyatroya gittiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Şehrin nüfusundan fazla kişiden bahsediyoruz. Biz niye bu rakamlara ulaşmayalım? Şehir Tiyatroları’nda 11 tane sahne var. Devlet Tiyatroları’nın 7 tane sahnesi bulunuyor. Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle bir müjde vermek istiyorum. Özel tiyatroların salon problemi var. Şehir Tiyatroları’nın salonlarını kullanmak istiyorlar ama yüksek kira ödemek durumunda kalıyorlar. Bilet fiyatlarını da buna göre belirliyorlar. Yeterli seyirci sayısı olmayınca zarar ediyorlar. Eğer İstanbul halkı bize yetki verirse özellikle mayıs-ekim ayları arasında belediyenin 11 tiyatro salonunu özel tiyatroların kullanımına açacağız. Şu anda kullanamıyorlar. Yılın diğer aylarında uygun gün ve saatlerde yine özel tiyatroların bu sahneleri kullanmalarına imkan tanıyacağız. Bu sayede tüm salonları etkin bir şekilde kullanacağız. Amacımız tiyatrodan para kazanmak değil İstanbulluyu tiyatro ile, kültür sanat ile buluşturmak."

''İstanbul’un 39 ilçesinde mutlaka bir tam zamanlı kütüphane olacak''

İstanbul için son derece önemli kültür ve sanat projeleri olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ayrıca Kütüphaneler Haftası’nı kutluyoruz. İstanbul’da yeteri kadar kütüphane yok. Bu konuda yeni çalışmalarımız olacak. 7/24 kütüphane projesi bunlardan bir tanesi. Bu projemizle halihazırda 22 olan kütüphane sayısını 7/24 açık kütüphanelerle artırmak istiyoruz." dedi.

Bu sayede 39 ilçede mutlaka tam zamanlı kullanılan bir kütüphane olacağını ifade eden Yıldırım, "Taksim’deki Atatürk Kitaplığı’nı Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirerek Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi’ni (AŞK) kuracağız. Bunun yanında metro kütüphanelerimiz olacak. İstanbullu istediği kitabı istediği duraktan alacak, okuduktan sonra istediği durağa bırakabilecek. Bu şekilde kitap okuma alışkanlığını artırmak istiyoruz. İlçelerimizde millet kıraathaneleri yaygınlaşıyoruz. Buralar bir nevi öğrencilerimizin ders çalışabildiği yerler ve aynı zamanda kütüphane olarak düzenleniyor. Gençler oturup ders çalışabiliyor. Bunların da sayısını artıracağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:54
  1. Seçim Özel
  2. Haber Global TV
  3. İstanbul Şehir Tiyatroları
  4. Kültür-Sanat
  5. Binali Yıldırım

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