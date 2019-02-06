Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti. Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti. Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'na deniz yoluyla gelen Çipras'ı, sarayın bahçesinde karşıladı. Binali Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü. Yıldırım, Çipras'a Dolmabahçe Sarayı'nı da gezdirdi.

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