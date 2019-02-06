Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti. Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.06 Şubat 2019 Çarşamba 19:17
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.
Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'na deniz yoluyla gelen Çipras'ı, sarayın bahçesinde karşıladı.
Binali Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.
Yıldırım, Çipras'a Dolmabahçe Sarayı'nı da gezdirdi.
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