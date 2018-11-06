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Binali Yıldırım AK Parti İstanbul adayı mı? Erdoğan son dakika açıkladı

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için start verdi. AK Parti belediye başkan aday adayı olmak isteyenler 5-12 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunacaklar. Mevcut belediye başkanları ise başvuruda bulunmayacak. AK Parti uygun gördükleriyle yola devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki Meclis Başkanı Binali Yıldırım AK Parti İBB adayı mı olacak?

06 Kasım 2018 Salı 14:23
Binali Yıldırım AK Parti İstanbul adayı mı? Erdoğan son dakika açıkladı

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için start verdi. AK Parti belediye başkan aday adayı olmak isteyenler 5-12 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunacaklar. Mevcut belediye başkanları ise başvuruda bulunmayacak. AK Parti uygun gördükleriyle yola devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki Meclis Başkanı Binali Yıldırım AK Parti İBB adayı mı olacak? Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda MHP'nin de Yıldırım'a destek vereceği konuşuluyor.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısının çıkışında Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı konusunda son dakika açıklamasında bulunu. Gazetecilerin "Binali Yıldırım, Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" ifadesini kullandı.

Bakanlar yerel seçimde aday olacak mı?

Bakanların yerel seçimlerde aday olabileceğine işaret eden Erdoğan, son dönemlerde İstanbul'dan aday olacağı konusu sıklıkla gündeme gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkındaki bir soruya da ilk kez bu kadar net bir cevap verdi. Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda MHP'nin de Yıldırım'a destek vereceği konuşuluyor.

"Bana nerede ihtiyaç varsa orada hizmet ettim"

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı iddialarına ilişkin, "Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam" demişti.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:23
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