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Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada’daki Anadolu Kulübü’nde, Cemevi temsilcileri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:33
Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada’daki Anadolu Kulübü’nde, Cemevi temsilcileri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, "Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir" dedi.

 

Adalar halkı buluşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, konuşma öncesinde sözü AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural’a verdi. Halkın sorunlarını çözmek için geldiğini söyleyen Vural, “AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, milletvekillerimiz, çok kıymetli STK temsilcilerimiz ve Adalar halkı, bir Adalı kardeşiniz olarak ben de bu ilçenin sorunlarını en az sizin kadar iyi biliyorum. Bu yönde birçok proje geliştirdik. 31 Mart seçimlerini inşallah zaferle sonuçlandırırsak, hepsini sizler için birer hizmete dönüştürmeyi planlıyoruz. Tabii ki bunu yaparken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım da bizimle beraber olacaktır. Çok güzel bir meclis üyesi listesi hazırladık. Bu listede Adalar için dertlenen arkadaşlarımız var. Ben şimdiye kadar bize verdiğiniz ve vereceğiniz destek için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Vural’a her zaman destek verdiğini belirten AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Adada bir ilki başaralım mı? Adaya kadın eli değsin mi? Adanın ilk kadın belediye başkanını adadan seçelim mi? Adaya yakışır mı Özlem hanım? Kesinlikle en iyisi olacak, Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun” diyerek halka seslendi.



277 faytoncuya elektrikli fayton verilecek

 

Yıldırım, adalarla ilgili nostalji yaparak, "Burgazada’da güvercinler uçar, Heybeli’de mehtaplı geceler mest eder. Büyükada zarif iskelesiyle karşılar. Kınalı uzun sahil şeridiyle kucak açar. Selam olsun İstanbul’un güzel adaları, selam olsun size adanın değerli insanları” dedi.



"Hepsinin planı, projesi, hazırlığı tamam"

 

Adalarla ilgili diğer projelerini de aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Balıkçıların avlanma alanlarıyla ilgili problemleri var. Vakıfların burada çok arazileri var. Sahile ulaşımda sorunlar var. Bütün bunların hepsinin planı, projesi, hazırlığı tamam. Bütün bu sorunları, ekip halinde çalışmak suretiyle çözeceğiz. Adalar’a 20 kilometre bisiklet yolu yapacağız. Öyle çarşı pazar içinde bisiklet değil. Adanın çok müsait alanları var. Buralara bisiklet yolları yapılacak. Adaya olan tarifeli sefer sayıları artırılacak. Son zamanlarda bazı seferlerde kesintiye gidilmiş. Bunun için gereğini yapacağız. Özellikle Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak, hayırlı uğurlu olsun. Adalar’dan Büyükada’dan Maden Mahallesi’ne spor tesisi yapacağız. Toplam 4 bin 600 metrekarelik bir alanda, spor kompleksinde, 150 kişilik tribün, 150 kişilik konferans salonu, basket sahası, stüdyoların bulunacağı bir kompleksi yapıp adaya kazandıracağız. Adanın gençlerinin emrine bu tesisleri vereceğiz."



Büyükada ve Heybeliada’ya 2 halk plajı yapılacak, sadece Ada halkı kullanacak

 

Adalar’ın sahillerini ve meydanlarını da yeni baştan elden geçireceklerini belirten Yıldırım, bunları adaya yakışan bir şehircilik anlayışıyla düzenleyeceklerini ifade etti. Yıldırım, Büyükada ve Heybeliada’ya 2 halk plajı yapacaklarını da aktararak, bu plajları sadece ada halkının kullanacağını söyledi. Yıldırım ayrıca yaşlılar için yaşlı atölyeleri kuracaklarını da anlatarak, "Düsturumuz aktif yaşlanma. Her yaşta hareketten yanayız. En güzel, en kıymetli zamanlarını burada geçirecekler. İş derdi, çocuk yetiştirme sıkıntıları olmayacak. Hayatın tadını doya doya çıkaracaklar” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:33
  1. İstanbul
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