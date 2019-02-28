Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Kanal D'de 'Seçim Özel' programında merak edilen soruları yanıtlıyor.

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın moderatörlüğünde, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat soruyor; Yıldırım, AK Parti’nin İstanbul projelerini, seçim kampanyasını ve tüm merak edilenleri canlı yayında Kanal D’de cevaplıyor.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Buket Aydın: Sahadasınız... Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Siz de takip etmişsinizdir. Bu projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok yoğun bir gün geçirdik. O projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer, bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular. Biz kendi işimize bakıyoruz. İstanbul'a verilmesi gereken mesajları biz veriyoruz. İstanbullu karar verecek. İstanbullu'nun verdiği kararın başımızın gözümüzün üstünde yeri var.

Zeytinburnu'nda seçim çalışması yaptınız... Nasıl geçti?

Hem Zeytinburnu'nu hem de İstanbul'un projelerini konuştuk. İstanbul 4.0 hakkında konuştuk. İstanbul 4.0 Akıllı Şehir Yönetimi dersek maksat hasıl olmuş olur. Bildiğimiz şehir yönetiminden tek farkı, insanlar dertlerini size üretiyor siz onlara çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. İstanbul 4.0'da siz bu sorunları biliyorsunuz. Ve ya sorun size iletilmeden siz sorunları biliyorsunuz.

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