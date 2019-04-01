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Putin, teröristbaşı Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:19
Putin, teröristbaşı Netanyahu ile görüştü

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, "İki ülke arasında askeri konulardaki temasların yanı sıra ikili iş birliği ile ilgili güncel konular ve Orta Doğu'daki durum ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta, üst düzey bir İsrailli yetkili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümü" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e plan sunduğunu öne sürmüştü.

Kremlin ise Netanyahu'nun Putin'e böyle bir plan sunduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:19
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Putin

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