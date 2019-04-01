Binali Yıldırım açıklama yapıyor
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstabul İl Başkanlığında açıklamalarda bulunuyor.01 Nisan 2019 Pazartesi 14:10
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstabul İl Başkanlığında açıklamalarda bulunuyor.
Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;
319.500 iptal oy var. Aradaki farkın 10 katından fazla. Bu önemli bir detay. Şimdi ne olacak onu söyleyim. YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz. Ama süreç devam ediyor.
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