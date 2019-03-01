Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi’deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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