0553 313 94 23

Binali Yıldırım: “ 31 Mart’ta Sancaktepe’de sancağı göklere çıkaracağız "

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim haftasındaki ilk durağı Sancaktepe oldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:26
Binali Yıldırım: “ 31 Mart’ta Sancaktepe’de sancağı göklere çıkaracağız "

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim haftasındaki ilk durağı Sancaktepe oldu. Yıldırım, seçimlere son 6 gün kaldığını belirterek “Pazar günü sandığa gittiğimizde Sancaktepe’de sancağı göklere kadar çıkarıyoruz. Şeyma Döğücü’yü belediye başkanı yapıyoruz.“ dedi.



AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepeli seçmenlerle buluştu. Sancaktepe’yi ikinci kez ziyaret eden Yıldırım, Samandıra Merkez’de Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü ile birlikte vatandaşlara seslendi. Yıldırım daha sonra AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatı’na giderek burada hem partililerle selamlaştı hem de seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım son olarak teşkilattan ayrıldıktan sonra Yenidoğan Mahallesi’ne geçerek vatandaşları selamladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir şubesi Sancaktepe’ye kurulacak


31 Mart’ta şehirlerimizi, yerel yönetimlerimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılınca taşıyacak kadroları seçeceğimizi dile getiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Pazar gününe altı günümüz var. 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. Buradan da gelecek 5 yıl için şehirlerimizi, yerel yönetimlerimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. İlk iş olarak metro Sancaktepe’ye gelecek. Sancaktepe için bir güzel projemiz daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir şubesini de Sancaktepe’ye kuracağız. Pazar günü sandığa gittiğimizde Sancaktepe’de sancağı göklere kadar çıkarıyoruz, ay yıldızlı sancağı dalgalandırıyoruz ve Şeyma Döğücü’yü belediye başkanı inşallah yapıyoruz." diye konuştu.



‘Sancaktepe’nin bu güzel gönüllü insanları, bu memleket sevdalısı insanları her şeye layık’


31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra hem hükumetin hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını Sancaktepe’de vatandaşların hizmetinde sunacaklarını ifade eden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, "31 Mart’tan sonra var gücümüzle Sancaktepe için çalışmaya hazırız. Gece gündüz çalışıp Sancaktepe’yi İstanbul’un kalbi yapacağız. Büyükşehrimizin desteğini, hükumetimizin desteğini bütün imkanlarıyla Sancaktepe’de sizlerin hizmetine sunacağız. Sancaktepe’nin bu güzel gönüllü insanları, bu memleket sevdalısı insanları her şeye layık." dedi.



‘Sancaktepe’de de, İstanbul’da da, Türkiye’de de AK Parti kazanacak, millet kazanacak’


Emperyalist ülkelerin seçim sürecinden beri her türlü oyunla karşılarına geldiklerini, ancak feraset sahibi olan milletin hepsinin farkında olduğunu söyleyen Döğücü, “Dünyada kendi emperyalist emellerini gerçekleştirmek isteyen bütün ülkeler şu anda bizim karşımızda. Gün geçmiyor ki karşımıza farklı bir oyunla gelmesinler. Ama feraset sahibi olan bu millet hepsinin farkında. Kampanyamızın ilk günlerinde karşımıza patates, soğanla çıktılar. Ne oldu? Tanzimler gelince her şey durdu. Şimdi de dolarla oynuyorlar, başka şeylerle oynuyorlar ama bizi burada yenemeyecekler. Sancaktepe’de de, İstanbul’da da, Türkiye’de de AK Parti kazanacak, millet kazanacak, gönül belediyeciliği kazanacak.“ şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çığ düşen Van-Hakkari karayolunda araç geçişine izin verilmiyor
    1. Çığ düşen Van-Hakkari karayolunda araç..
    2. Kargı’da 4 bin fidan dağıtıldı
    3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye..
    4. Türk Telekom'un olağan genel kurul..
    5. BM: "Golan Tepeleri'nin statüsü..
    6. "Her evde huzur, bereket, mutluluk..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    8. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'nin..
    9. Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli..
    10. "İlk defa bu kadar çok Japonya'yı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan toprağı..
    12. Malazgirt’te ‘Mesleki Kariyer Günleri’..
    13. AB: "Tutumumuz değişmedi. Golan..
    14. AK Parti'nin Muş mitingi
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “ABD bir..
    16. ABD, Golan Tepelerini resmen "İsrail..
    17. Heniyye'den İsrail'e "kırmızı çizgi"..
    18. İdai Kasırgası mağdurlarına acil yardım
    19. Başkan Selçuk: "İspat etsinler ben..
    20. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Tekirdağ'da
    21. "Bu karar, İsrail'in ilhakını asla..
    22. "Sosyal yardım alanında 2,5 milyon..
    23. Karaman’da kavgada bıçaklanan genç..
    24. İHH Endonezya'ya sel nedeniyle acil..
    25. Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı..
    26. Golan Tepeleri nerede? Golan Tepeleri..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ümmetin..
    28. MHP’li Akçay: İstiklal marşımızı..
    29. "Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize..
    30. "Bizde ikiyüzlülük yok, çifte standart..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler